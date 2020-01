Der FC Bayern startet in am Sonntag in die Rückrunde. Zum Start kommt es gleich zu einem ganz besonderen Duell: Das Wiedersehen mit Ex-Trainer Jürgen Klinsmann steht an, es wartet Hertha BSC. (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern , So. ab 15.30 Uhr im Liveticker)

Die Aufgabe im Olympiastadion ist alles andere als einfach. Klinsmann hat die Euphorie nach Berlin zurückgebracht. Auch wenn das Ziel erstmal "nur" Klassenerhalt heißt, träumt Klinsmann von Größerem.

Obendrein hat Flick personelle Probleme: Joshua Kimmich ist gelbgesperrt, dazu fehlen die Langzeitverletzten. Robert Lewandowski ist nach seiner Leisten-Operation verspätet ins Training eingestiegen. Reicht es für die Hertha?

Vor dem Spiel stellt sich Flick den Fragen der Journalisten. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

Die anwesenden Journalisten warten geduldig auf Hansi Flick. Gleich geht es los.

+++ Wie groß ist der Flick-Faktor beim Bayern-Umbruch? +++

Sportlich will der Rekordmeister den achten Meistertitel in Folge. Das Double ist wünschenswert, vom Triple wird wie immer geträumt. Die noch größere Herausforderung spielt sich bei den Münchnern aber abseits des Platzes ab. Acht Verträge laufen 2021 aus, zudem soll bis zum 1. September der personelle Umbruch abgeschlossen sein, denn in diesem Sommer entscheidet sich die Zukunft etlicher Bayern-Wunschspieler.

Immer deutlicher wird, dass Cheftrainer Hansi Flick, der das Team vorerst bis Sommer betreut, schon jetzt eng mit dem Umbruch verbunden sein wird, weil zahlreiche Spieler ihr Schicksal mit dem des Kovac-Nachfolgers verknüpfen.