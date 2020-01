Die Stars des FC Bayern schwitzen bis zum kommenden Freitag in der katarischen Hauptstadt Doha, um sich für die Rückrunde fit zu machen.

Bereits am 19. Januar müssen die Münchner bei Hertha BSC liefern (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im Fokus stehen beim Rekordmeister aktuell allerdings andere Themen wie der Transfer von Alexander Nübel zur neuen Saison, den die Bayern am Samstag bekannt gegeben haben.

Manuel Neuer zögert hingegen, seinen Vertrag bis 2023 zu verlängern. Wie SPORT1 erfuhr, macht der Nationalspieler seine Entscheidung maßgeblich davon abhängig, wer langfristig Trainer beim FC Bayern werden soll.

Am Montagvormittag stehen Neuer und Joshua Kimmich in Doha in einer Presserunde Rede und Antwort.

+++ Flick: Nübel-Transfer ist "weitsichtig" +++

Auch Bayern-Coach Hansi Flick hat sich bereits in Doha den Fragen der Journalisten gestellt und dabei über den Nübel-Transfer gesprochen. Er zeigte sich dabei sehr angetan vom Sommer-Transfer: "Bayern hat die Chance genutzt, um einen sehr talentierten Torhüter nach München zu holen. Das ist sehr weitsichtig." Dennoch hoffe er, dass Neuer in München bleibt. "Manuel Neuer ist aktuell der weltbeste Torhüter und der FC Bayern wird gut daran tun, ihn zu halten."

+++ Hernadez-Comeback im Training +++

Nach zehn Wochen Verletzungspause ist Lucas Hernandez wieder im Mannschaftstraining des Rekordmeisters dabei.

+++ Quartett bleibt in München +++

Niklas Süle (Kreuzbandriss), Javi Martinez (Muskelbündelriss), Kingsley Coman (Kapseleinriss im Knie) und Robert Lewandowski (Leisten-OP) haben die Reise nach Doha nicht angetreten und kurieren in München ihre Verletzungen aus.