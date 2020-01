Hertha BSC hat im Rahmen des Trainingslagers im US-Bundesstaat Florida ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt durch zwei Treffer von Alexander Esswein mit 2:1 für sich entschieden.

Dabei bereitete die erneute Verletzung von Top-Talent Arne Maier den Berlinern Sorgen. An seinem 21. Geburtstag zog sich der Mittelfeldspieler des Haupstadtklubs eine Blessur am Knie zu, nachdem Eintrachts Dominik Kohr Maier gefoult hatte.

Danach musste Maier von zwei Hertha-Betreuern gestützt werden und konnte nur mit Hilfe eines Golf-Karts den Platz verlassen, wie der Berliner Kurier berichtet.

Es wäre das nächste Kapitel in der Krankenakte des U21-Nationalspielers. Schon in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison musste Maier lange aussetzen, eine Verletzung am linken Knie hatte ihn monatelang außer Gefecht gesetzt.

