Goalretzka!

Mit einem herrlichen Seitfallzieher nach einem selbst provozierten Kopfballabpraller hat sich Leon Goretzka für seine überragende Leistung beim 5:0-Heimsieg des FC Bayern gegen Schalke 04 belohnt. Zuvor hatte er das 2:0 von Thomas Müller mustergültig aufgelegt.

"Natürlich spielt man einen anderen Fußball, wenn man selbstbewusst ist. Das sieht man aber nicht nur an mir, sondern an der ganzen Mannschaft", erklärte Goretzka anschließend sein aktuelles Erfolgsgeheimnis. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Das Besondere an Goretzkas Leistung: Er wirbelte auf der Position des Spielmachers.

Flick setzt auf Goretzka statt Coutinho

Bayern-Trainer Hansi Flick überraschte mit diesem klugen Schachzug, beorderte dafür Philippe Coutinho auf die Bank.

Der Plan ging auf: Goretzka belebte die Offensive, ackerte in der Defensive, war kopfballstark und Dreh- und Angelpunkt des Bayern-Spiels. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga)

Goretzka spielte mit einer Wucht, die an Michael Ballack erinnerte, den früheren Weltklasse-Spielmacher, der in 157 Pflichtspielen für die Bayern 63 Tore schoss und 40 Assists lieferte.

Ein Vergleich, der Goretzka schmeichelt.

Goretzka freut sich über Ballack-Vergleich

"Er war ein herausragender Spieler, deswegen gibt es Schlimmeres, als mit ihm verglichen zu werden", sagte Goretzka im Gespräch mit SPORT1 und fügte selbstbewusst hinzu: "Ich kann die Vergleiche auch irgendwo nachvollziehen, weil sich der Spielstil ähnelt."

Aber was genau macht diesen Spielstil aus? "Aufgrund der körperlichen Präsenz in der Box präsent zu sein, Abnehmer für Flanken zu sein, den Ball selbst nach außen zu spielen und hinterherzugehen", erklärte Goretzka und verriet: "Ich habe heute offensiver gespielt. Das ist eine Position, die ich mir auch in Zukunft gut vorstellen kann."

Möglich, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird. Auch, weil Thiago und Joshua Kimmich hinter ihm harmonierten und Flick ohnehin ein großer Unterstützer von Goretzka ist.

Hält Goretzkas Lauf an, dürfte in naher Zukunft jedenfalls kein Weg an ihm vorbeiführen. Nach nur einer Torbeteiligung in acht Hinrunden-Partien war Goretzka in den ersten beiden Spielen der Rückrunde nun schon an vier Toren beteiligt (ein Tor, drei Assists).

Salihamidzic lobt Goretzka

"Kompliment. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wenn er so auftritt wie heute, ist er ein sehr wichtiger Spieler. Er hat der Mannschaft das gewisse Etwas gegeben und Verantwortung übernommen", lobte ihn Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf SPORT1-Nachfrage.

Auch Goretzka hatte nach der Bayern-Gala gegen seinen Ex-Klub nichts zu mäkeln: "Das war ein schöner Abend. Es hat vieles zusammengepasst."

Auch die Vergleiche mit Ballack.