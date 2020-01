In der Führungsriege des FC Bayern hat die Ära Kahn begonnen.

Seit dem 1. Januar ist Oliver Kahn Mitglied des Vorstands der FC Bayern München AG. Bis Ende 2021 wird der frühere Weltklasse-Torwart die Abläufe kennenlernen und sich einarbeiten, ehe er Karl-Heinz-Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden ablösen soll. (Kahns Fahrplan)

Für Kahns ersten Tag im Dienst hat der deutsche Rekordmeister zu einer offiziellen Präsentation eingeladen.

Am 7. Januar soll der 50-Jährige in der Allianz Arena vorgestellt werden, wie der FCB mitteilte.

Auf einer Pressekonferenz soll sich Kahn erstmals als Bayern-Vorstand den Fragen der Medien stellen.

Demnach wird der Champions-League-Sieger von 2001 die Mannschaft am 4. Januar nicht auf dem Flug ins Trainingslager in Doha begleiten, sondern nachreisen. Die Vorbereitung in Katar dauert bis zum 10. Januar. (Service: Winterfahrpläne der Bundesliga-Klubs)