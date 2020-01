Robert Lewandowski verpasst das Trainingslager des FC Bayern in Doha.

Der Stürmer des deutschen Rekordmeisters tritt die Reise (4. bis 10. Januar) nach einer Leisten-Operation anders als ursprünglich geplant nicht an. Dies berichtet die Bild-Zeitung.

Der 31-Jährige hatte sich wenige Stunden nach dem letzten Spiel der Hinrunde einem Eingriff unterzogen. Dabei wurde dem polnischen Nationalspieler drei Tage vor Weihnachten ein Kunststoffnetz zur Stabilisierung eingesetzt, die Operation war schon seit längerem nötig gewesen.

Bayerns-Trainer Hansi Flick hatte die Dauer der Zwangspause auf "zehn bis 14 Tage" eingeschätzt.

Entgegen dem eigentlichen Plan bleibt Lewandowski nun in München, wo er individuell an seiner Fitness arbeiten soll. Ein Einsatz beim Rückrunden-Starts am 19. Januar gegen Hertha BSC sollte trotz der Änderung im Reha-Plan nicht gefährdet sein.

In der laufenden Saison schoss der Stürmer 30 Tore in 25 Spielen. Mit insgesamt 54 Treffern war er 2019 der beste Torjäger in Europas Topligen.