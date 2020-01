Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig musste beim Trainingsauftakt für die Rückrunde auf Timo Werner verzichten.

Der Nationalspieler konnte am Montag krankheitsbedingt nicht mit der Mannschaft auf dem Platz trainieren, sondern nur individuelle Übungen in der RB-Akademie am Cottaweg absolvieren.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Leipzig nahm begleitet von rund 300 Fans als letzte Bundesligamannschaft die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf.