Aufregung vor dem Rheinderby: Der Mannschaftsbus von Fortuna Düsseldorf wurde in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten mit zahlreichen Beleidigungen beschmiert.

Die Fortuna hatte vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (JETZT im LIVETICKER) in einem Hotel in Langenfeld übernachtet, der Bus stand über Nacht auf dem Parkplatz vor der Unterkunft.

Über die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt. Der Verein behält sich rechtliche Schritte gegen die Täter vor.