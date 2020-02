vergrößernverkleinern Kai Havertz und Christian Gentner erzielten die ersten beiden Tore der Partie © Getty Images

Berlin - Leverkusen gerät bei Union Berlin früh in Rückstand und kann die Partie erst in der Nachspielzeit gewinnen. Das Spiel muss in der zweiten Hälfte zweimal unterbrochen werden.