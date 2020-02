Der FC Bayern legt beim 1. FC Köln eine denkwürdige Anfangsphase hin.

Nach Treffern von Robert Lewandowski (3.), Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry führte der deutsche Rekordmeister bei den völlig überforderten Gastgebern bereits nach 12 Minuten mit 3:0. (Das Spiel im LIVETICKER)

Auch Müller knackt einen Rekord

Für die Münchner bedeutete der Frühstart die schnellste 3:0-Führung in der Bundesliga seit dem 20. Januar 1973. Damals gewann Bayern mit 5:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Auch Thomas Müller knackte in der Anfangsphase einen Rekord. Das Bayern-Urgestein bereitete die ersten beiden Treffer vor, was seine Assists 13 und 14 in dieser Bundesliga-Saison bedeuteten.

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung im Jahr 2004/05 ist Müller der erste Spieler, der nach 22 Spieltagen bereits 14 Vorlagen auf dem Konto hat.