Der VfL Wolfsburg muss für drei Bundesliga-Spiele auf Abwehrspieler Marin Pongracic verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den in der Winterpause von RB Salzburg verpflichteten Abwehrspieler für seine Tätlichkeit gegen Alfredo Morales in der Begegnung gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (1:1).

Pongracic, der in der 48. Spielminute nach Intervention des Videoassistenten die Rote Karte gesehen hatte, muss zudem 12.000 Euro Geldstrafe zahlen.