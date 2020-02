Emre Can hat bei seiner Startelf-Premiere für Borussia Dortmund einen persönlichen Traum-Einstand gefeiert.

Der 26-Jährige, der erst vor einer Woche für 26 Millionen Euro von Juventus Turin zum BVB wechselte, traf in der 33. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Zudem fügte sich Can gleich stark ein, vermittelte der Borussia im zentralen Mittelfeld Kompaktheit und dirigierte seine Mannschaftskollegen lautstark.

Trainer Lucien Favre hatte taktisch umgestellt. Can spielte neben Axel Witsel und Julian Brandt in der Mittelfeldzentrale.

"Emre wird seine Körperlichkeit, seine Dynamik aber auch seine fußballerische Klasse einbringen", hatte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, vor dem Anpfiff bei Sky gemutmaßt. Kehl sollte mit dieser Einschätzung richtig liegen.

Beim Aus im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen am Dienstag war Can nur in den letzten Minuten für den verletzten Kapitän Marco Reus zum Einsatz gekommen.