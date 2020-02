Borussia Dortmund hat bei der nächsten Erling-Haaland-Gala seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre besiegte den 1. FC Union Berlin souverän mit 5:0 (2:0) und hat nach dem dritten Rückrundensieg die Tabellenspitze weiter im Visier. Wunderkind Haaland traf bei seinem Startelf-Debüt erneut doppelt - für den Norweger war es im dritten Einsatz der dritte Mehrfach-Pack.

Jadon Sancho (13.), Haaland (18./76.), Marco Reus (68., Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.) erzielten die Treffer des überlegenen BVB. Für Haaland waren es bereits die Saisontore sechs und sieben. Für seine ersten fünf Treffer hatte er als Joker nur 57 Minuten benötigt.

Haaland rückte vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park für Thorgan Hazard in die Startelf. Der am Freitag verpflichtete Nationalspieler Emre Can stand erwartungsgemäß nicht im Kader und regelte noch persönliche Angelegenheiten.

Sancho schreibt Liga-Geschichte

Die erste Chance besaßen allerdings die Gäste, bei denen Winter-Zugang Yunus Malli erstmals von Beginn an auflief. Nach einer Flanke von Christopher Trimmel rutschte Marius Bülter nur knapp am Ball vorbei (4.). (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Danach übernahm aber der Favorit die Spielkontrolle und ging durch einen von Keven Schlotterbeck abgefälschten Schuss von Sancho in Führung. Der englische Jungstar schrieb damit ein Stück Bundesliga-Geschichte. Sancho ist der erste Spieler unter 20 Jahren, der in der Bundesliga 25 Treffer erzielt hat.

Fünf Minuten später folgte der erste Auftritt von Haaland. Nach einer scharfen Hereingabe von Nationalspieler Julian Brandt drückte der 19-jährige Norweger den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Mit der Führung im Rücken ließ der BVB Ball und Gegner laufen. Die Berliner Abwehr um den langjährigen Dortmunder Neven Subotic hatte große Mühe.

Haaland holt Elfmeter heraus

Allerdings zeigten sich die Schwarz-Gelben im gegnerischen Strafraum zu verspielt und vergaben damit einige gute Gelegenheiten leichtfertig. Das wäre vor der Pause fast bestraft worden, doch Schlotterbeck zielte freistehend zu hoch (41.).

Sancho vergab zu Beginn des zweiten Durchgangs nach einem Fehlpass von Union-Torhüter Rafal Gikiewicz die große Chance zu seinem 13. Saisontor kläglich (48.). Der Aufsteiger agierte nun aber mutiger, der letzte Pass war aber häufig zu ungenau. Bülter verfehlte das BVB-Tor zudem knapp (56.).

Der BVB verwaltete in dieser Phase den Vorsprung, dann foulte Gikiewicz Haaland. Reus verwandelte den Elfmeter sicher, Witsel und Haaland legten noch nach.