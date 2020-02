Dank eines Dreierpacks von Wout Weghorst geht der VfL Wolfsburg mit viel Selbstvertrauen die Europacup-Wochen. Die Niedersachsen setzten sich bei einem Elfmeter-Festival am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:2 (1:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim durch. (SERVICE: Das Spiel zum Nachlesen)

Weghorst zweimal vom Punkt beim Dreierpack

Der Niederländer Weghorst traf per Handelfmeter (18.), per Foulelfmeter nach Videobeweis (52.) und in der 71. Minute aus dem Spiel heraus für die Wolfsburger, die am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Schweden von Malmö FF antreten müssen.

Der Österreicher Christoph Baumgartner (45.) und der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric per Handelfmeter nach Videobeweis (60.) waren für Hoffenheim erfolgreich. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Die 22.506 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen bereits der 8. Minute die erste große Chance für die Hoffenheimer. Nach starker Vorarbeit von Kramaric konnte der tschechische Außenverteidiger Pavel Kaderabek aber nicht vollstrecken.

Videobeweis führt zu Elfer-Festival

Trotz dieser Gelegenheit bekamen die Besucher in der ersten Viertelstunde weitgehend fußballerische Magerkost serviert. Beide Mannschaften gingen verhalten zu Werke. Das änderte sich erst nach dem Treffer von Weghorst vom Punkt. Schiedsrichter Sören Storks (Velen) hatte nach einem Handspiel von Sebastian Rudy zurecht auf Strafstoß entschieden.

Das hatte sich Rudy vor der Partie ganz anders vorgestellt. Schließlich zog der Mittelfeldspieler durch seinen 216. Bundesliga-Einsatz für die TSG mit dem bisherigen Klub-Rekordhalter Andreas Beck gleich. (SERVICE: Alle Ergebnisse)

Die Gastgeber, die ohne Ishak Belfodil und Dennis Geiger auskommen mussten, wirkten als Folge des Rückstands verunsichert. Die Wolfsburger, bei denen William, Ignacio Camacho und der gesperrte Marin Pongracic fehlten, konnten die Schwäche der Hoffenheimer aber nicht zu einem weiteren Treffer nutzen.

Umstrittene Entscheidungen von Schiri Sören Storks

Die Kraichgauer waren mit dem 0:1 nach 40 Minuten noch gut bedient. Die Wolfsburger dagegen konnten über weite Strecken überzeugen. In der 40. Minute hatte der VfL Pech, dass ein Treffer von Admir Mehmedi wegen einer minimalen Abseitsstellung nach Videobeweis zurückgenommen wurde. Der TSG-Treffer durch Baumgartner nach Vorarbeit von Kramaric fiel mehr oder weniger aus dem Nichts.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgte wieder einmal der Videobeweis für Diskussionen. Die Entscheidung auf Strafstoß für Wolfsburg nach einem Foul von TSG-Kapitän Benjamin Hübner an Kevin Mbabu war in jedem Fall umstritten. Zunächst hatte Storks die Partie weiterlaufen lassen. Weghorst ließ sich nicht ablenken und traf zum zweiten Mal aus elf Metern.

Kurz darauf nahm Weghorst bei der Abwehr eines Freistoßes die Hand zu Hilfe. Wieder brauchte Storks den Video-Assistenten Deniz Aytekin (Oberasbach), um zu einer Entscheidung zu kommen. Kramaric ließ sich die Gelegenheit vom Punkt nicht entgehen.

Nach dem Treffer drängten die Gastgeber auf die Führung. Baumgartner hatte zwei große Chancen (68. und 70.). Erfolgreich war aber Weghorst bei einem Konter auf der Gegenseite.