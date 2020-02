Eintracht Frankfurt hat dank Thimothy Chandler seinen Höhenflug nach der Winterpause fortgesetzt.

Der Flügelspieler erzielte beim 5:0-Sieg der Hessen gegen den FC Augsburg einen Doppelpack (37./48.) und erhöhte sein Torkonto auf vier Treffer, die er alle in der Rückrunde schoss. Andre Silva (55.) und ein später Doppelpack von Filip Kostic (89./90.) sorgten für den Endstand in der einseitigen Partie.(Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Eintracht mit drittem Sieg im vierten Spiel

Dank des dritten Sieges im vierten Rückrundenspiel darf die Eintracht langsam wieder von Europa träumen - allerdings beträgt der Rückstand auf Platz 6 noch immer sechs Punkte. Der FC Augsburg, der maßlos enttäuschte, hängt mit 26 Zählern im unteren Mittelfeld fest. (Bundesliga-Tabelle)

Bei der Eintracht gab Winter-Neuzugang Stefan Ilsanker ein unauffälliges Startelfdebüt. Zudem lag Hütter mit der Nominierung Chandlers und des Ex-Augsburgers Dominik Kohr goldrichtig. Auf der Gegenseite feierte Torjäger Alfred Finnbogason sein lang ersehntes aber schwaches Startelf-Comeback nach über zweimonatiger Zwangspause wegen einer Schulterverletzung.

Vargas scheitert an Trapp

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kamen beide Mannschaften sehr schleppend ins Spiel. Wie aus dem Nichts fand FCA-Topscorer Florian Niederlechner dann den völlig freistehenden Ruben Vargas, der an Eintracht-Keeper Kevin Trapp scheiterte (9.).

Auf beiden Seiten summierten sich in einer mauen Anfangsphase viele Ungenauigkeiten im Kurzpassspiel, ebenso fehlte Tempo im Spielaufbau. Frankfurt versuchte es immer wieder mit langen Bällen oder Flanken von Kostic, die keinen Abnehmer fanden.

Dann wurde es vor dem Tor der Gäste auf einmal gefährlich: Nach einer Hereingabe von Evan N'Dicka behielt FCA-Torwart Tomas Koubek bei einem Kopfball von Chandler (32.) die Oberhand - nur Augenblicke später machte es Chandler nach einem schönen Pass in die Tiefe von Kohr, der zuvor nicht ins Spiel gefunden hatte, mit einem platzierten Abschluss unter die Latte besser.

Es war der Startschuss für eine deutlich ansehnlichere Schlussphase der mageren ersten Hälfte. Denn auch die Gäste aus der Fuggerstadt wurden aktiver und hatten sehr gute Chancen zum Ausgleich. Niederlechner prüfte aus spitzem Winkel Trapp, der mit dem Pausenpfiff nochmals die Führung für die Gastgeber gegen Finnbogason mit einer Blitzreaktion auf der Linie festhielt (45.).

Chandler lässt Koubek keine Chance

Jene Blitzreaktion gelang nach dem Seitenwechsel der Eintracht. Nachdem Koubek einen Fernschuss von Kohr über das Tor gelenkt hatte, blieb der tschechische Nationaltorhüter bei der folgenden Ecke gegen den platzierten Kopfball von Chandler machtlos.

Der FCA geschockt, die SGE wie losgelöst und mit der Vorentscheidung durch Silva per Kopf nach mustergültiger Vorarbeit des starken und auffälligen Kostic. Gegen enttäuschende Augsburger, die ein Aufbäumen komplett vermissen ließen, brannte in der Schlussphase nichts mehr für Frankfurt an.