Ganz neue Aufstellungs-Variante beim FC Bayern München!

Gegen den SC Paderborn 07 zog Trainer Hansi Flick eine verrückte Abwehrformation aus dem Hut und beorderte Joshua Kimmich zu Beginn des Spiels in die Innenverteidigung. (Bundesliga: FC Bayern München - SC Paderborn 07, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Der Nationalspieler - bisher als Rechtsverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz gekommen - bildete gegen den Aufsteiger mit David Alaba und Lucas Hernández eine Dreierkette. Es ist das erste Mal, dass der Bayern-Coach in einer Dreierkette spielen lässt.

Kimmich gab dabei den rechten Part, Alaba agierte zentral und Hernández besetzte die linke Seite. Startelf-Debütant Alvaro Odriozola (rechts) und Youngster Alphonso Davies (links) konnten so auf die Außenbahnen rutschen.

Goreztka fällt verletzt aus

Flick musste gegen die Ostwestfalen auf Leon Goretzka verzichten, der verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Benjamin Pavard und Jérôme Boateng wiederum fehlen gelbgesperrt.

In der Abwehr feierte so Winter-Neuzugang Odriozola seine Startelf-Premiere bei den Münchnern. Auch Philippe Coutinho stand in der Startformation.

Im Mittelfeld bekam Corentin Tolisso eine Chance von Anfang an.

Die Aufstellungen im Überblick:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Hernández, Odriozola, Alaba - Davies - , Tolisso - Gnabry, Thiago, Coutinho - Lewandowski

SC Paderborn: Zingerle - Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei - Mamba

So können Sie Bayern München - SC Paderborn LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App