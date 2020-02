Der FC Bayern setzt anlässlich seines 120. Geburtstages auf ein Sondertrikot.

Wie Hersteller adidas mitteilte, wird im Heimspiel gegen den FC Augsburg am 8. März (15.30 Uhr) zum einzigen Mal ein Trikot zum Einsatz kommen, das angelehnt an das Jahr 1932 ist, in dem der FCB seinen ersten deutschen Meistertitel errang.

Das in weiß gehaltene Jersey hat am Kragen und an den Ärmeln burgunderfarbene Farbelemente und auf der Innenseite des Kragens den Schriftzug "120 Jahre". Das schlichte Design wird betont durch die historischen Spielerabzeichen sowie die Partnerlogos, die minimalistisch an das weiße und burgunderfarbene Design angeglichen wurden.

Laut adidas verschmelzen in dem Trikot Designprinzipien und Elemente von damals und heute, so ist die Verarbeitung auf modernem Stand und besteht aus einem wasserabweisenden Stroff. Das Sondertrikot soll deshalb für Vergangenheit und Zukunft stehen. Das Trikot ist ab sofort auch im Online-Shop des FC Bayern für 89,95 Euro erhältlich.

Bayern beleuchtet Arena mit Sonder-Aufschrift

Der Verein wurde am 27. Februar 1900 von elf jungen Männern um den späteren Präsidenten Franz John im Münchner Café Gisela gegründet gegründet, der 120. Geburtstag wäre also am morgigen Donnerstag.

Der FC Bayern veranstaltet zudem ein Voting zum emotionalsten Moment der Vereinsgeschichte, auf der eigenen Homepage kann man aus acht vorausgewählten Momenten auswählen.

Die Allianz Arena leuchtet am Donnerstag zwischen 18 und 23 Uhr in Rot mit goldener "120"-Sonder-Aufschrift. Das Bayern-Museum kostet am Donnerstag keinen Eintritt.