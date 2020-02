Bayern-Fans haben mit Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp für einen Skandal gesorgt.

Karl-Heinz Rummenigge verurteilte die Aktionen, die zu einer Spielunterbrechung führten, scharf und kündigte Konsequenzen an.

SPORT1 fasst die Stimmen zu dem Spiel zusammen:

Anzeige

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): "Ich schäme mich zutiefst aus Sicht des FC Bayern für die Chaoten. Jetzt ist der Moment gekommen, wo der DFB und alle Verantwortlichen gegen diese Chaoten vorgehen müssen. Ich schäme mich und entschuldige mich, aber es ist eigentlich nicht zu entschuldigen. Das ist das ganz hässliche Gesicht des FC Bayern München. Wir werden mit aller Schärfe gegen diejenigen vorgehen, die heute den FC Bayern diskreditiert haben. Wir haben alles mitgefilmt und werden die Leute zur Rechenschaft ziehen. Die ganze Bundesliga, die DFL und der DFB müssen zusammenstehen und gegen diese Chaoten vorgehen. Wir haben viel zu lange die Augen zugemacht."

Dr. Peter Görlich (Geschäftsführer TSG Hoffenheim): "Ich muss ein Kompliment an die Schiedsrichter aussprechen, die das mit einer wirklichen Ruhe und Souveränität durchgezogen haben. Kompliment aber auch an das Publikum und natürlich an den FC Bayern, die dafür Verständnis hatten und diese Situation gut erkannt haben. Hier wurde eine Grenze überschritten, wo wir uns als Fußball-Deutschland solidarisch zeigen müssen und sollten. Das war ein Zeichen für den Umgang auf dem Fußballplatz bis runter in die Amateurligen. Wir können als Zuschauer sehr viel dazu beitragen, dass wir solche Dinge schon im Keim ersticken. Es geht hier gegen eine Person, einen Klub - aber am Ende des Tages geht es gegen einen Menschen. Da braucht man Empathie und Feingefühl, das haben die Spieler und die Zuschauer. Deshalb war das ein hervorragendes Zeichen, wo sich Fußball-Deutschland solidarisieren kann und sollte."

... zu Rummenigge und Hopp am Spielfeldrand: "Ich finde es zum einen sehr traurig, dass diese zwei Personen, die für den deutschen Fußball so viel getan haben, am Spielfeldrand stehen müssen, in so einer Situation. Ich würde mir eher wünschen, dass es ein wunderbares Spiel ist. Aber es freut mich natürlich auch, dass jemand wie Rummenigge eine solche Solidarität an den Tag legt und gemeinsam mit Dietmar Hopp diese schweren Minuten durchsteht."

Dietmar Hamann (Sky-Experte): "Da muss sich die ganze Liga zusammensetzen, damit wir diese Leute aus dem Stadion bekommen. Es kann nicht sein, dass 20, 50 oder 100 dieser Chaoten ein Spiel an den Rande eines Abbruchs bringen. Das kann und darf nicht toleriert werden. Ein beschämender und trauriger Tag. Auf der anderen Seite aber auch ein absoluter Gänsehautmoment für mich, als Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel mit Dietmar Hopp auf den Platz geht, sich beim Schiedsrichtergespann bedankt, alle Spieler von Bayern und Hoffenheim gehen in die Kurve, Hopp-Gesänge im Stadion. Das ging von einem der schwärzesten Momente zu einem der schönsten Momente innerhalb einer Viertelstunde."

"Es braucht Maßnahmen, dass es nicht so weit kommt. Wir können in Zukunft keine Banner dieser Art dulden, ein-, zwei-, dreimal - und erst dann wird das Spiel abgebrochen. Das mag möglicherweise jetzt für die Übergangsphase ok sein - aber in Zukunft ist es keine Lösung, dass diese Schmäh-Plakate zweimal gezeigt werden können. Man darf diesen Leuten keine Plattform geben."

Auch die Partie von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg (1:0) wurde wegen Schmähgesängen gegen Hopp zu Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen.

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund): "Über Konsequenzen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, so wie es auch besprochen war. Es gibt ja einen Drei-Stufen-Plan, der auch so an die Vereine kommuniziert wurde. Es wurde kurzfristig unterbrochen aufgrund einzelner Schmähungen, die in unserem Stadion nichts verloren haben und gegen die wir uns als Klub in der Vergangenheit schon mehrfach klar positioniert haben. Es gibt hier keinen Raum für solche Themen. Deswegen hat der Schiedsrichter hier richtig unterbrochen und dann hat sich das Spiel weiter fortgesetzt."

... über einen grundsätzliche Beschädigung des Fußballs: "Natürlich verändert sich die Welt ein wenig. Es sind ein paar Themen, die uns auch nachdenklich machen. Natürlich haben wir auch ein paar Themen auf den anderen Plätzen mitbekommen, das beunruhigt ein wenig. Aber noch mal: Wir haben uns als Klub klar positioniert. Es gibt keinen Raum hier bei Borussia Dortmund für persönliche Anfeindungen, egal ob sie nach irgendeiner Hautfarbe oder Religion zu bewerten sind. Wir stehen hier für Vielfalt bei Borussia Dortmund und deswegen finden wir es nicht in Ordnung."