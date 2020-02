Der SC Paderborn muss im Abstiegskampf wohl bis zum Saisonende auf Stürmer Streli Mamba verzichten.

Wie der Tabellenletzte am Montag mitteilte, erlitt Mamba im Spiel bei Bayern München am vergangenen Freitag (2:3) einen Teilriss der Bizepssehne des rechten Knies.

Eine Operation ist nicht erforderlich, dennoch komme der 25-Jährige in dieser Spielzeit "voraussichtlich" nicht mehr zum Einsatz. Mamba kam in dieser Saison in 18 Bundesligaspielen auf fünf Tore und zwei Vorlagen.