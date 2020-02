Für Abwehrspieler William vom VfL Wolfsburg ist die Saison vorzeitig beendet.

Wie eine Untersuchung am Montag ergab, erlitt der Brasilianer am vergangenen Wochenende beim 1:1 der Niedersachsen gegen Fortuna Düsseldorf einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

Der 24-Jährige hatte den Düsseldorfer Erik Thommy gefoult und sich dabei selbst verletzt. Ab der 27. Minute wurde er durch Kevin Mbabu ersetzt. In der laufenden Spielzeit stand der 24-Jährige bislang in 16 Ligaspielen auf dem Platz, in denen ihm ein Tor gelang.