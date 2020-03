Der Geisterspieltag in der Bundesliga ist komplett!

Auch die Partie RB Leipzig gegen SC Freiburg (Sa. ab 15.30 Uhr im Liveticker) wird wegen der Covid-19-Krise vor leeren Rängen stattfinden. Das teilte der sächsische Gastgeberklub am Mittwoch mit.

Damit finden alle neun Partien des 26. Spieltags von Freitag bis Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Trotz weiterhin sehr wenig Infizierter im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren", erklärte RB -Geschäftsführer Oliver Mintzlaff diesen Schritt, "zum anderen möchten wir durch diese Entscheidung dazu beitragen, einer potenziellen Wettbewerbsverzerrung durch die mögliche unterschiedliche Handhabung an den verschiedenen Bundesliga-Spielorten aktiv entgegenzuwirken."

Am Dienstag fand das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League der Leipziger gegen Tottenham Hotspur noch regulär statt. Über 42.000 Zuschauer in der Red-Bull-Arena sahen ein 3:0 von RB und den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.