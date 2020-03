+++ Seifert gleich noch im Einzel-Interview bei SPORT1 +++

Das wars vorerst von der Pressekonferenz der DFL. In Kürze wird Christian Seifert hier auch bei SPORT1 nochmal im Detail über die heute getroffenen Entscheidungen sprechen.

+++ Wie sollen in Zukunft alle Termine unter einen Hut gebracht werden? +++

"Die UEFA hat die EM verschoben, was die einzig richtige Entscheidung war. Ich glaube, wir sprechen sehr viel über Solidarität in Europa. Wir werden mit Sicherheit mit Blick auf den Spielplan für die nächste Saison viel Flexibiltät an den Tag legen. Da muss der ein oder andere womöglich mal einen Frosch schlucken. Ein geregelter Spielbetrieb wie wir ihn aus den letzten 20 Jahren kennen wird wohl erst in der übernächsten Saison wieder möglich sein. Da wird es sicher das ein oder andere Murren geben. Aber eigentlich müsste dafür jeder Verständnis haben."

"Es wird einfach ein bisschen schwieriger, auch für die nächsten 12 Monaten. Es wird so kommen, dass der Spielbetrieb anders ist als in den vergangenen Spielzeiten anders aussehen wird."

+++ Extrem-Szenario wird abgelehnt +++

"Es gibt mehrere Pläne, da muss man flexibel sein. Wir denken sehr genau darüber nach, wie es für uns weitergehen kann. Das macht derzeit jedes Unternehmen so. Die Extrem-Szenario: 'Jeden Tag ein Spiel' - dafür sehen wir derzeit noch keine Veranlassung"

+++ Bundesliga im Free-TV? +++

Spiele im Free-TV sind derzeit nicht geplant: "Die Rückkehr des Profisfußballs wäre erstmal der Inhalt, den man vor der Krise kannte. Wenn man Spiele unverschlüsselt zeigen würde, würde das ja auch die Rechte einiger unserer Medienpartner beschränken würde." Alles für alle würde die Wertigkeit der Verträge mit den Partnern "komplett zerstören. Dann würden wir vertragsbrüchig werden. Wir versuchen natürlich mit den Medienpartner Lösungen zu finden."

Man werde bei Wiederaufnahme der Spiele "alles sehen, was Sie auch vorher gesehen haben"

+++ Vorteile im Vergleich zu Italien +++

"Wir wissen noch nicht wie die Entwicklung in anderen Ländern sein wird. Das ist auch keine vorrangige Frage für mich. Aber Der deutsche Profi-Fußball ist in einem gänzlich anderen Zustand als zum Beispiel der italienische. Wir haben in beiden Ligen (1. und 2. Liga) hinweg eine deutlich stärkere finanzielle Substanz. Auch mit der DFL haben wir bessere Voraussetzungen als andere Ligen in Europa. Auch unsere Gespräche mit den Medienpartner läuft auf einem anderen Level ab."

+++ Seiferts Eindruck von der Video-Sitzung mit den Klubs +++

"Ohne Zuversicht geht es dieser Tage nicht so gut. Ich habe es so empfunden, dass da eine große Konzentration war. Die Entscheidung war sehr geschlossen, das DFL-Präsidium hat große Rückendeckung gespürt. Wir sind auf der einen Seite ein Kollektiv und auf der anderen Seite 36 Konkurrenten. Im Moment herrscht eine große Konzentration bei dieser erzwungen Warteschleife. Das ist jetzt unser Job und das wird uns auch gelingen." Der starke Zusammenhalt freue ihn.

+++ Seifert zum medizinischen Leitfaden +++

"Wir dürfen nichts tun, um die Gesundheit des sportlichen Personals zu gefährden. Die Task Force wird sehr eng mit den Klubs und den Mannschaftsärzten zusammenarbeiten. Wir wollen den Spielern das Gefühl geben, dass sie bestmöglich gesichert sind. Es wird unsere Aufgabe sein, auf die aktuelle Situation Antworten zu finden. Viele Menschen im Profi-Fußball können derzeit nicht zur Arbeit gehen. Wenn es aber dann wieder losgeht, müssen wir Antworten finden, um die Spieler zu schützen."

+++ Saison-Abbruch derzeit kein Szenario +++

"Es gibt den einen Plan noch nicht. Es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze. Es geht aber darum, die Saison zu Ende zu spielen, in diesem Rahmen bewegt es sich. Ein Saisonabbruch ist keine Plan, mit dem ich mich bisher befasst habe." Er stehe auch im Austausch mit verschiedenen politischen Ansprechpartnern: "Es ist aber jetzt schlicht noch nicht die Zeit, darüber zu sprechen." Er persönlich sei aber der Meinung, dass die Politik die Lage derzeit gut meistere. Die Maßnahmen für das öffentliche Leben und für den Fußball seien angemessen.

+++ Geisterspiele als beste finanzielle Option +++

Die Zahl 700 Millionen Euro möchte ich in ihrer absoluten Höhe nicht kommentieren. Sie kam zustande, als darüber spekuliert wurde, dass überhaupt nicht mehr gespielt werden kann. Dann entfielen die Zahlungen der Sponsoren und Medienpartner. Es ist so, dass die Spiele auf einige Zeit ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden werden. Dann fallen die Zuschauereinnahmen weg. Das könnte natürlich über das Saisonende hinaus so sein. Wir befinden uns in Gesprächen mit den Klubs. Geisterspiele wären zumindest eine Option, die finanziellen Einbußen abzufedern."

+++ Solidaritätsfonds? Seifert klärt auf +++

"Wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns als Präsidium damit noch nicht befasst. Das werden wir in einer der nächsten Sitzungen tun. Bayer München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben uns von dieser Maßnahme informiert."

Des weiteren zum Umgang mit den Medienpartner: "Das werden wir so partnerschaftlich angehen, wie man das kann." Eine Entscheidung stehe aber noch aus.

+++ Seifert stellt Maßnahmen-Katalog vor +++

"Zu alle erst geht es um den Schutz aller beteiligten Personen. Alle Unternehmen werden nach der Krise Zeit brauchen für einen Neustart. Dafür braucht es Pläne. In diesem Sinne haben wir jetzt vier Maßnahmen erarbeitet"

Die Maßnahmen im Überblick:

Erstens: Die Klubs der beiden Bundesligin folgen der Empfehlung der DFL, dass der Spielbetrieb bis einsschließlich zum 30 April ausgesetzt werden. Gleichzeitig sollen alle Vereine mit dem Training bis 5. April aussetzen. Ziel sei weiterhin die Saison bis zum 30. Juni wieder zu Ende zu bringen.

Gleichzeitig wird geprüft, wie sich mit "so geringer Anwesenheit wie möglich" Spiele durchführen lassen.

Drittens: Man bilde eine Task-Force, die darauf hinarbeite, die Gesundheit der Spieler während dieser Spiele zu gewährleisten.

Außerdem werden Vereine im Lizenzierungsverfahren entlastet. Alle Klubs sollen die Chance bekommen, eine Lizenz für die nächste Spielzeit zu erwerben. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie verzichtet die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Lizenzierungsverfahren für die kommende Spielzeit bei den Vereinen auf die Überprüfung der Liquidität. Seifert weiter: "Allerdings wird die Überprüfung während der nächsten Spielzeit von Ende Oktober auf Mitte September vorgezogen", sagte Seifert. Die DFL will in Not geratenen Profiklubs damit "die Möglichkeit und die Zeit geben, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen", sagte Seifert. Sollte ein Verein in Nöte kommen und gar Insolvenz anmelden müssen, wird zudem vom sonst üblichen Abzug von neun Punkten abgesehen. "In der kommenden Saison würde er nur drei statt wie bisher neun Punkte betragen", sagte Seifert.

Auf einen konkreten Plan zur unmittelbaren der 1. und 2. Bundesliga habe man sich aber noch nicht festgelegt. Es gebe "mehrere Pläne".

+++ Seifert bedankt sich +++

Seifert ergreift das Wort zu Beginn der PK: "Wir haben heute zum ersten Mal eine Online-Sitzung abgehalten. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, vor allem bei meinen Kollegen im DFL-Präsidium. Aber auch für den engen Austausch mit den Klubverantwortlichen." Auch bei den Mitarbeitern der DFL wolle er sich bedanken, die derzeit im Homeoffice arbeiten müssten. "Deshalb vielen Dank an alle diejenigen, die im Hintergrund den Laden zusammen halten. Meine Empfindung ist, dass die Klubs noch nie enger zusammenstanden" Er zähle dazu auch die zahlreichen Aktionen von Ultra-Gruppierungen im Kampf gegen das Coronavirus. r

+++ DFL-Boss Seifert erklärt die weiteren Schritte +++

Nach der Videokonferenz mit den 36 Profiklubs gibt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert eine Pressekonferenz, auf der er die Entscheidungen der Liga erkläutert.

+++ Pause bis 30. April vorgeschlagen +++

Das neunköpfige Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat den Klubs bereits am vergangenen Dienstag eine Verlängerung der Corona-Zwangspause bis zum 30. April vorgeschlagen. Heute müssen die 36 Klubs der beiden Ligen bei der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung die Empfehlung absegnen - das dürfte aber nur Formsache sein.