Martin Kind bereiten die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball große Sorgen.

Der Geschäftsführer des Zweitligisten Hannover 96 sprach im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 über die finanziellen Konsequenzen für die Klubs und ihre Spieler.

"Ich bin dankbar, dass die DFL (Deutsche Fußball-Liga, Anm.) gesagt hat, dass wir Saison zu Ende spielen wollen. So können wir einen Teil der Erlöse erzielen, mit denen wir geplant haben." Das gebe erst einmal "Zeit für verschiedene Szenarien. Wir brauchen Planungssicherheit", erklärte der 75-Jährige in einer Live-Schalte. Seine Mannschaft befindet sich nach mehreren positiven Befunden derzeit noch bis Donnerstag in Quarantäne.

Der Hannover-Boss stellte aber klar: "Es gibt schon etliche Szenarien bis hin zum Abbruch der Saison. Im Moment fehlen uns Ticketing-Einnahmen, es fehlen uns unter Umständen die Fernsehgelder und teilweise auch die Einnahmen aus den Sponsorenverträgen. Das ist natürlich wirtschaftlich der Tod."

Geisterspiele als Lebensversicherung

Ein wichtiger Baustein bei der Erarbeitung der Lösung seien die Geisterspiele, mit denen wenigsten die Fernsehgelder gesichert werden könnten.

Der Verlust der TV- und Zuschauereinnahmen hätten laut Kind dramatische Folgen - nicht nur bei seinem eigenen Klub.: "Ich kann schon jetzt sicher sagen: Dann wird kein verein in der Lage sein, eine seriöse Finanzierung sicher zu stellen.

Man wisse schließlich auch nicht, wie es weitergehe: "Was passiert, wenn negativ getestete Spieler aus der Quarantäne kommen und sich anstecken?"

Derzeit ruht der Profifußball in Deutschland bis zum 2. April. Bei der Präsidiumssitzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag wird es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Verlängerung dieser Frist kommen.