Für Torhüter Robin Zentner vom FSV Mainz 05 ist die Saison vorzeitig beendet.

Der Keeper erlitt beim 1:1 am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf einen Anriss des hinteren Kreuzbands im rechten Knie. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen sollen Aufschluss über die Art der Behandlung geben.

Der 25-Jährige ist seit dem vierten Spieltag Stammtorwart bei den Mainzern. Wegen der Verletzung musste er am Sonntag zur Halbzeit gegen Florian Müller ausgewechselt werden, der vor ihm die Nummer eins gewesen war.