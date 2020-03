Der Vorstand des FC Schalke 04 hat drastische Schritte bei Schmähplakaten, diffamierenden Äußerungen und persönlichen Beleidigungen angekündigt.

Am Sonntag teilten sie schriftlich auf der Klubwebsite, dass die Verursacher dieser Äußerungen und Botschaften mit einem Stadionverbot belegt werden.

Intuitiv und blitzschnell: Die neue SPORT1-App ist da! JETZT kostenlos herunterladen in Apples App Store (iOS) und im Google Play Store (Android)

Anzeige

Ein weiterer, drastischer Schritt ist die Maßnahme, dass das Team bei solchen Vorkommnissen in der heimischen Arena zukünftig das Feld verlassen wird - "ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen". In den kommenden Spielen treffen die Königsblauen am Dienstag auf den FC Bayern und vier Tage später auf die TSG Hoffenheim.

Weiter teilte der Schalker Vorstand mit, dass "wie bisher Gespräche mit allen Fangruppierungen mit dem klaren Ziel und der Erwartung, dass sie solches Fehlverhalten nicht tolerieren, geschweige denn unterstützen" geführt werden. Die Werte des Klubs lassen "keinerlei Spielraum für Toleranz angesichts von Hass, Intoleranz und Diffamierung."