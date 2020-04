Das nächste Top-Talent für den Bayern-Campus!

Sieb wechselt ablösefrei zum deutschen Rekordmeister

Nach SPORT1-Informationen wechselt Armindo Sieb in der kommenden Saison zum FC Bayern. Der Vertrag des 17-jährigen Offensiv-Allrounders von der TSG Hoffenheim läuft diesen Sommer aus, der deutsche U17-Nationalspieler (drei Länderspiele/drei Tore) wechselt ablösefrei nach München.

Der Bayern-Plan: Sieb soll in der kommenden Saison bereits in der 3. Liga bei der U23 Spielpraxis sammeln. In den Gesprächen wurde ihm perspektivisch auch der Sprung zu den Profis zugetraut.

Sieb gilt als Riesen-Talent, wird mit seiner Spielanlange oft mit Bayern-Star Serge Gnabry und Roberto Firmino vom FC Liverpool verglichen. Bevorzugt spielt er hinter den Spitzen oder auf der Außenbahn.

Top-Talent schlug Profi-Vertrag bei der TSG aus

In der laufenden Spielzeit erzielte er in der U17 Bundesliga Süd/Südwest in 15 Pflichtspielen zehn Tore und lieferte fünf Assists. Die vergangenen vier Spiele verpasste er wegen einer Rotsperre. Ausgerechnet, weil er sich im Dezember vergangenen Jahres gegen die U17 des Bayern (1:2) zu einer Tätlichkeit gegen Angelo Brückner hinreißen ließ.

2017 wechselte Sieb von RB Leipzig nach Hoffenheim. Einen Profi-Vertrag bei der TSG ab der kommenden Saison hat er nach SPORT1-Informationen ausgeschlagen, weil ihn Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Nachwuchs-Chef Jochen Sauer von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugt haben.