Die mit Spannung erwartete Videokonferenz des DFL-Präsidiums mit den Vertretern der 36 Profiklubs ist vorbei.

Nun wird DFL-Geschäftsführer Christian Seifert auf einer Pressekonferenz nähere Informationen zum Verlauf und den Beschlüssen des virtuellen Meetings mitteilen.

Die entscheidende Frage: Wie will die Bundesliga erreichen, dass es im Mai zur anvisierten Wiederaufnahme des Spielbetriebs kommen kann?

+++ Seifert: Profi-Fußball braucht nicht viele Tests +++

Seifert über Covid-19-Tests bei Spielern: "Laut Lagebericht der Robert Koch-Institut liegt das Volumen der Test-Kapazitäten bei 818.000 pro Woche. Der Profi-Fußball würde nicht einmal 0,4 Prozent davon in Anspruch nehmen." Seifert betont auch, dass der Profi-Fußball sofort zurückstehen wird, falls sich die Lage wieder verschlechtert und Test-Kapazitäten zum Engpass werden."

+++ Seifert: Bedingungen für Geisterspiele +++

Seifert nennt Rahmenbedingungen für Geisterspiele: "In der Bundesliga 98 Personen im Stadion-Innenraum, weitere 115 im Tribünen-Bereich, also maximal 213 Personen im Stadion. Im Stadion-Außengelände dürfen maximal weitere 109 Personen anwesend sein. In der 2. Bundesliga sind es insgesamt 188, da für das TV-Signal weniger Personal benötigt wird."

+++ Seifert: Liquidität aller Klubs gewährleistet +++

Seifert: "Mit allen Medienpartnern wurden Einigungen getroffen. Es wurden Vereinbarungen getroffen, sollte die Saison abgebrochen werden müssen. Damit ist die Liquidität aller 36 Profiklubs gewährleistet." Weiter bedankt sich Seifert ausdrücklich bei allen Partnern, insbesondere dem größten Medienpartner Sky: "Bis auf eine Aufnahme haben alle an eine Lösung in dieser extrem schwierigen Situation mitgewirkt."

+++ Seifert: Geisterspiele das einzig Machbare +++

Seifert: "Spiele ohne Zuschauer sind nicht das, was wir wollen, erscheinen jedoch das einzig Machbare. Wir versuchen durch gewisse Maßnahmen ein bestmögliches Maß an Sicherheitsvorkehrungen zu treffen." Seifert räumt aber auch ein, dass auf dem Platz ein Mindestabstand natürlich nicht einzuhalten ist.

+++ Seifert: Politiker müssen entscheiden +++

Seifert erklärt vorab, dass es noch keinen fixen Zeitpunkt für den Start der Bundesliga und 2. Bundesliga gibt: "Es ist allein entscheidend, was die politischen Verantwortlichen entschließen. Deshalb liegt es nicht an uns, einen Starttermin zu finden. Die Bundesliga ist bereit - egal, ob es am 9. Mai oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder weitergehen kann."

+++ Die Teilnehmer neben Seifert +++

Noch lässt der Beginn der Pressekonferenz etwas auf sich warten - zumindest die Teilnehmer neben Seifert stehen aber bereits fest. Das sind die beiden Mitglieder der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" Prof. Dr. med. Tim Meyer und Prof. Dr. med. Barbara Gärtner, die virtuell zugeschalten ist. Mit Christian Pfennig ist zudem noch ein Mitglied der DFL-Geschäftsleitung anwesend.

+++ Pressekonferenz beginnt in Kürze +++

Die Videokonferenz ist offenbar beendet. In Kürze soll die Pressekonferenz mit Seifert beginnen.

+++ Nur eine Vorentscheidung +++

Die Maßnahmen der DFL können nur eine Richtung vorgeben, wann der Fußball in Deutschand wieder rollt. Mit einer endgültigen Entscheidung aber ist erst am 30. April zu rechnen, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder mit den Länder-Chefs bespricht.

+++ Streitthema Tests +++

Während viele Politiker das Sicherheits- und Hygienekonzept der DFL ausdrücklich loben, kommen Einwände vom Robert-Koch-Institut. Dort spricht man sich gegen eine massenhafte Testung von gesunden Menschen aus. Die DFL hält mit Verweis auf die Kapazitäten in den "Akkreditierten Laboren in der Medizin" (ALM) dagegen. "Nach jüngsten Erhebungen stehen dort derzeit 640.000 Tests pro Woche zur Verfügung", heißt es. Das derzeit diskutierte Konzept der DFL erfordere weniger als 0,5 Prozent der aktuellen Testkapazität.

+++ Geteilte Meinungen aus der Politik +++

Einige Minsterpräsidenten - zuletzt Volker Bouffier aus Hessen - haben sich für den Plan der Bundesliga ausgesprochen, Anfang Mai die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen. Doch es gibt auch skeptische Stimmen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält explizit nichts von einem Start im Mai. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zwar noch nicht direkt geäußert, mahnte aber in ihrer heutigen Regierungserklärtung vor zu schnellen Lockerungen.