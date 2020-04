Die Bundesliga kann den Spielbetrieb womöglich schon Mitte Mai wieder aufnehmen.

Dies wurde auf einer Telefonkonferenz der Sportministerinnen und -minister der Länder am Montag besprochen. Bei den Verhandlungen ging es unter anderem um "Perspektiven zur Wiederaufnahme des Sports und einen stufenweisen Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Rahmen der Corona-Pandemie-Strategie", wie es in einer offiziellen Mitteilung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultur hieß.

Nach derzeitigem Beratungsstand wolle man Bundesliga-Spiele "ab Mitte oder Ende Mai vor leeren Rängen wieder ermöglichen." Eine abschließende Entscheidung sei allerdings nicht gefallen. Diese werde in einigen Tagen in Form eines Umlaufbeschlusses erwartet.

Anzeige

Die Ministerkonferenz unterstrich in ihrem Statement, dass sowohl der Leistungs- als auch der Breitensport eine wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bei der Erhaltung von Gesundheit und Mobilität der Bevölkerung habe. Daher müsse man den Sport in einer "für die Gesamtsituation verantwortlicher Form schrittweise wieder ermöglicht werden."

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

Zuletzt hatte der SPD-Politiker und Gesundheits-Experte Karl Lauterbach die Rückkehr der Bundesliga in näherer Zukunft für unverantwortbar erklärt und damit viel Druck auf die Liga ausgeübt.

Neue Hoffnung für deutsche Klubs

Die von der Minister-Konferenz angedeutete Entwicklung bedeutet daher einen neuen Hoffnungs-Schub für die Klubs in Deutschland. In der Bundesliga ruht der Ball wie in großen Teilen der Welt bis auf Weiteres. Zuletzt wurden bereits Massenveranstaltungen bis zum 31. August untersagt, die Hoffnung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und ihrer Klubs liegt nun auf der Durchführung von Geisterspielen.

Erklärtes Ziel der DFL ist nach wie vor, die Saison bis zum 30. Juni zu einem sportlichen Ende bringen zu können. Dies wäre bei einem Start im Mai bei noch neun ausstehenden Spieltagen wohl möglich.

Wird zumindest vor leeren Rängen gespielt, können die Vereine die ausstehenden Gelder aus dem laufenden TV-Vertrag einplanen. Dies würde die vielerorts finanziell angespannte Situation im deutschen Profifußball deutlich entspannen.