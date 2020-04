Trainer Hansi Flick hofft durch die Vertragsverlängerung von Urgestein Thomas Müller auf einen Domino-Effekt für den FC Bayern.

"Ich bin froh dass Thomas verlängert hat. Ich hoffe dass der ein oder andere nachzieht", sagte Flick in einer Video-Pressekonferenz.

Als weitere wichtige Personalien von hoher Priorität sind bei den Münchnern nun noch Manuel Neuer, Thiago und David Alaba abzuarbeiten. Auch ihre Verträge laufen wie Müllers bisheriger bis 2021.

Trainer Hansi Flick hat am Dienstagnachmittag zu einer Cyper-PK eingeladen. Die ausgewählten Medien waren zugeschaltet © Florian Plettenberg

Flick, dessen eigener Vertrag erst Ende vergangener Woche verlängert worden war, ist insbesondere bei Kapitän Neuer guter Dinge: "Wir kennen uns schon so lange. Natürlich sprechen wir. Er weiß, was ich von ihm halte, und er weiß, was er an Bayern hat."

Flick fügte hinzu: "Ich habe ganz deutlich immer wieder gesagt, was ich von Manuel halte und wie ich ihn einschätze. Genau wie Alaba und Thiago. Alle spielen auf einem besonders hohen Niveau."

Zur möglichen Einbindung von Miroslav Klose als Co-Trainer sagte Flick: "Es ist wichtig, dass wir noch nicht zu viel ausplaudern. Er ist sehr loyal und hat eine hohe Sozialkompetenz. Er würde unser Team bereichern."

Auf die Frage, inwieweit sich Flick selbst bei der Kaderplanung einbringt, antwortete er: "Man wird immer mit einbezogen. Wir reden uber die Kaderplanung gemeinsam."