Michael Preetz, Geschäftsführer Sport von Hertha BSC, hat Gespräche mit Investor Lars Windhorst über eine weitere Finanzspritze für die Berliner bestätigt.

"Wir sind im Austausch, darüber nachzudenken ob es vielleicht der richtige Weg sein kann, auch noch einmal weitere Mittel gerade in dieser Phase zur Verfügung zu stellen", sagte Preetz im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.

Zuvor hatten Gerüchte über eine weitere Zuwendung Windhorsts in Höhe von 150 Millionen Euro die Runde gemacht. Der Austausch mit Windhorst sei "in diesen schwierigen Zeiten noch mal umso intensiver, weil es darum geht, zu bewerten, wie die Krise sich auf Hertha und den Markt auswirken kann und was möglicherweise richtige Maßnahmen für uns in Berlin sein könnten, von denen wir das Gefühl haben, dass wir sie in der nächsten Zeit auch treffen müssen."

An der Verpflichtung von Trainer Bruno Labbadia habe Windhorst nicht aktiv mitgewirkt, sei aber jederzeit über den aktuellen Stand im Bilde gewesen. Preetz betonte, dass Labbadia keineswegs zweite Wahl hinter Niko Kovac gewesen sei.

"Es ist doch völlig klar, dass der Niko ein Berliner Junge ist und das Hertha-Trikot getragen hat", erklärte Preetz. "Es ist auch kein Geheimnis, dass ich in Kontakt stand mit Niko und mich auch mit ihm ausgetauscht habe über ein mögliches Engagement bei Hertha BSC. Letztlich ist aber unsere Entscheidung für Bruno Labbadia aus totaler sportlicher Überzeugung gefallen."

Die Hertha sei in einer sportlichen Situation, die immer noch nicht als gesichert und gefestigt bezeichnet werden könne.

"Die Mannschaft strotzt jetzt nicht vor Selbstvertrauen", räumte Preetz ein. "Und Bruno hat bei den meisten seiner vergangenen Stationen bewiesen, dass er Mannschaften in solchen Situationen stabilisieren, das nötige Selbstvertrauen geben und die nötige Struktur geben kann, die wir jetzt brauchen. Ganz wesentlich ist aber, dass er darüberhinaus auch in der Lage ist, eine Mannschaft weiterzuentwickeln hin auch zu einem Spielstil, den wir gerne in Berlin auch sehen wollen." Dieser sei aktiver und offensiver.