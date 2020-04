Die Interessenten standen Schlange bei Milot Rashica - nun steuert der Poker um den Stürmer von Werder Bremen auf eine Entscheidung zu.

Die besten Karten hat dabei offenbar ein Ligakonkurrent der Bremer.

Nach Informationen des Weser-Kurier steht Rashica unmittelbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Die Gespräche zwischen RB und dem Management des 23-Jährigen sollen demnach bereits "weit fortgeschritten" sein. Noch in diesem Monat sei eine Verkündung des Transfers zu erwarten.

Anzeige

Ein entscheidender Faktor soll RB-Trainer Julian Nagelsmann sein, der den Nationalspieler des Kosovo unbedingt in seinem Team haben wolle und persönlich von einer Zusammenarbeit überzeugt habe, hieß es in dem Bericht.

BVB hat bei Rashica das Nachsehen

Neben Leipzig hatte auch Borussia Dortmund ein Auge auf den schnellen Angreifer geworfen. Die Dortmunder beobachteten den Kosovaren vor allem im Winter intensiv. Zuletzt war das Interesse aber ein wenig abgeflaut. Wie SPORT1 kürzlich berichtete, war aus dem näheren BVB-Umfeld zu hören, dass nicht alle Verantwortlichen zu 100 Prozent vom Spieler überzeugt seien.

"Wir standen vor der Coronakrise in Kontakt mit einigen Klubs – auch aus der Bundesliga. Zurzeit steht aber alles still", sagte Rashicas Berater Altin Lala kürzlich zu SPORT1.

Doch nun nahm der Poker um die Zukunft des begehrten Stürmers wieder Fahrt auf. Rashicas Berater deutete jedenfalls im albanischen Fernsehen einen Abschied Rashicas von Werder an.

Bremen stellte sich schon auf Abgang ein

"Für Milot ist es an der Zeit, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Unter den interessierten Klubs sind Vereine, die ständig in der Champions League spielen", sagte Lala.

Jetzt das aktuelle Trikot von Werder Bremen bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Der Vertrag des Kosovaren läuft noch bis 2022, bei einem vorzeitigen Wechsel ins Ausland soll die Ablösesumme bei festgeschriebenen 38 Millionen Euro liegen. Angesichts der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten finanziellen Schwierigkeiten bei den abstiegsbedrohten Hanseaten scheint ein Transfer in naher Zukunft unausweichlich.

"Wir sind keine Träumer. Es kann durchaus passieren, dass uns Milot im Sommer verlässt", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann der DeichStube. Rashica war im Januar 2018 von Vitesse Arnheim aus den Niederlanden nach Bremen gewechselt.

Rashica sagte kürzlich: "Irgendwann möchte ich mich regelmäßig mit den besten Spielern der Welt messen und Jahr für Jahr Champions League spielen. Ich arbeite sehr hart dafür und weiß, dass ich das schaffen kann."

An Rashica, der in 24 Pflichtspielen in dieser verkorksten Werder-Saison auf zehn Tore und fünf Vorlagen kommt, waren vor allem der FC Liverpool und der SSC Neapel interessiert.