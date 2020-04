vergrößernverkleinern Michael Rensing wird Fortuna Düsseldorf verlassen © Getty Images

Nachdem er in Düsseldorf nicht mehr zum Zug kam, will sich Michael Rensing nun noch einmal woanders beweisen und kündigt seinen Abschied von der Fortuna an.