Florian Wirtz ist ab sofort der jüngste Bundesliga-Spieler in der Geschichte von Bayer Leverkusen.

Trainer Peter Bosz beorderte den Mittelfeldspieler in die Startelf für das Duell bei Werder Bremen (Bundesliga: Werder Bremen - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Mit 17 Jahren und 15 Tagen ist Wirtz um 111 Tage jünger als Kai Havertz bei dessen Bundesliga-Debüt.

Überhaupt waren bisher nur zwei Spieler bei ihrem ersten Einsatz in der Bundesliga jünger: Nuri Sahin (16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag) am 6. August 2005 für Borussia Dortmund und Yann Aurel Bisseck (16 Jahre, 11 Monate, 28 Tage) am 26. November 2017 für den 1. FC Köln.

Wirtz war erst im Februar vom 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt. Während man sich damals in Leverkusen über den Wechsel freute, sorgte er in Köln für dicke Luft.

Hintergrund des Ärgers: Eigentlich haben die NRW-Klubs in Leverkusen, Köln, Düsseldorf und Gladbach in der Vergangenheit ein Abkommen abgeschlossen, der rheinischen Konkurrenz keine Talente abzuwerben.