Nach dem Gipfeltreffen gegen den FC Bayern herrscht in Dortmund Katerstimmung.

Der BVB liegt nun sieben Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister. Um sich die Minimalchance auf den Titel zu erhalten, muss die Borussia die restlichen sechs Spiele allesamt gewinnen.

Bildergalerie BVB gegen Bayern in der Einzelkritik 29 Bilder

Am Sonntag gastieren die Dortmunder bei Schlusslicht SC Paderborn. Womöglich der ideale Gegner, um sich den Frust aus dem Topspiel von der Seele zu schießen.

Anzeige

Gerüchte um Favre

Nach der Pleite machten sich Gerüchte breit, dass Favre Dortmund zum Saisonende verlassen wird. In den Medien wurde mit Niko Kovac sogar schon ein möglicher Nachfolger gehandelt.

Der Schweizer hatte nach dem Spiel ein Interview gegeben, dass sich ein wenig nach Abschied anhörte. Er ruderte danach allerdings zurück und stellte klar, dass er seinen Vertrag erfüllen will. Sein Arbeitspapier beim BVB läuft nicht bis zum Sommer 2021.

Auf der Pressekonferenz wird Trainer Lucien Favre wohl verraten, ob er noch an die Meisterschaft glaubt. Auch zu seiner Zukunft könnte er Stellung nehmen.

Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund im LIVETICKER

Hier aktualisieren

+++ Favre will Fokus hochhalten +++

"Wir wollen weiter spielen, wie gegen Schalke und Wolfsburg und auch gegen Bayern. Es werden sechs Spiele, die sehr schwer werden. Wir müssen Spiel für Spiel nehmen."

+++ Saisonaus für Dahoud +++

"Leider kann Mo Dahoud in dieser Saison nicht mehr spielen. Er hat ein kleines Problem. Es ist nicht schlimm, aber es geht nicht. Haaland, Zagadou und Schulz sind außerdem nicht dabei."

+++ Los geht´s +++

Lucien Favre betritt den Presseraum. Es kann losgehen.

+++ Kurze Verzögerung +++

Die PK verzögter sich um fünf bis zehn Minuten. Das teilte der Klub mit.

+++ Favre schimpft über Matthäus +++

In der Bild erklärte der Lucien Favre in Richtung des deutschen Rekordnationalspielers Lothar Matthäus: "Das ist wirklich unglaublich und für mich auch nicht akzeptabel. Ich bin glücklich in Dortmund, habe einen Vertrag bis 2021 und will unbedingt auch nächste Saison auf der Bank sitzen."

Matthäus hatte zuvor in seiner Rolle als Sky-Experte Favres kryptisches Statement nach Abpfiff als verkappten Rücktritt interpretiert - und mit Niko Kovac sogar schon einen Nachfolger für den Posten des BVB-Trainers in Position gebracht: "Ich hab mir das angeschaut und gleich gedacht: Favre weg, Niko Kovac kommt. Das war mein erster Gedanke nach diesen Aussagen."