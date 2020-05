Als die Bundesligisten in ihre Stadien zurückkehren durften, war alles anders als zuvor. Keine Fans, tausende leere Sitze.

Ein tristes Bild, das mancherorts die Kreativität angeregt hat. Knapp 13.000 Pappkameraden mit Bildern von Fans sorgten am Samstag in Mönchengladbach zumindest für eine optische Auflockerung des Corona-Alltags in den Stadien.

Der CHECK24 Doppelpass kehrt an diesem Wochenende auch endlich in sein Wohnzimmer zurück. Am kommenden Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird wieder aus dem Hilton Munich Airport gesendet - leider weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aber SIE können trotzdem dabei sein - und dabei gemeinsam mit SPORT1 sogar noch etwas für einen guten Zweck tun!

Erstellen Sie einen Papp-Doppelgänger von sich

Wie das funktioniert? Ganz einfach: Laden Sie unter www.papp-fan.de/dopa ein Bild von sich hoch. Aus diesem Bild wird von den Experten von ligaportal.at ein Papp-Ausdruck erstellt, der am kommenden Sonntag auf der eigentlich leeren Tribüne des Doppelpasses Moderator Thomas Helmer und seiner Expertenrunde Gesellschaft leistet.

Das Beste daran: Mit ihrem Beitrag unterstützen Sie am Ende der Saison eine gute Sache. 25€ kostet normalerweise ein Sitzplatz als Zuschauer im CHECK24 Doppelpass - für 25€ können Sie sich jetzt ihr Papp-Konterfei erstellen lassen. Der gesamte Betrag fließt dank der Produktions-Unterstützung von ligaportal.at ins Phrasenschwein - und von da am Ende der Saison einem wohltätigen Zweck zu!

Deshalb jetzt schnell sein: SPORT1 stellt 100 Plätze auf der Tribüne im Hilton Munich Airport zur Verfügung. Ziehen Sie sich jetzt Ihr Lieblingstrikot an und machen Sie Ihr Foto, um im Dopa am Sonntag dabei zu sein!