"Thiago wird der sein, der am schnellsten zurückkommt", verriet Bayern-Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

Der Spanier ist ein Lichtblick im Lazarett des FC Bayern. Zwar steht er für die Partie am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf noch nicht zur Verfügung, eine Woche später könnte in Leverkusen aber schon wieder mit ihm zu rechnen sein.

Bei den verbliebenen Sorgenkinder der Münchner ist dagegen noch ein bisschen Geduld gefragt.

"Philippe Coutinho soll bald zum Mannschaftstraining dazustoßen", sagte Flick. Allerdings müsse dann abgewartet werden, wie der Brasilianer mit der steigenden Belastung klar kommt.

Nachdem Karl-Heinz Rummenigge verraten hatte, dass die Bayern die Kaufoption für Coutinho verstreichen ließen, steht er unter besonderer Beobachtung.

Die Frage ist, ob er die Bayern-Bosse auf dem Platz vielleicht doch noch von seinem Potenzial überzeugen kann. Der FC Barcelona würde den 27-Jährigen für einen deutlich geringeren Betrag ziehen lassen als die Kaufoption von 120 Millionen Euro.

Süle "ist auf einem guten Level"

Ein Comeback von Niklas Süle ist in dieser Saison nicht ausgeschlossen. "Niklas ist auf einem guten Level", lobte Flick. Trotzdem wollen die Bayern beim deutschen Nationalspieler "Step by Step" gehen.

Süle hatte sich im Oktober letzten Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen. Seitdem schuftet er fleißig für seine Rückkehr auf den Rasen.

Flick äußerte bei der PK einen Wunsch für seinen Schützling: "Für Niki wäre es schön, wenn er mal wieder bei der Mannschaft wäre und auf dem Platz stehen könnte."

Gleiches gilt für Corentin Tolisso. Der 25-Jährige wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, zuletzt musste er sich einer Operation am Knöchel unterziehen. Ob er in dieser Bundesliga-Saison noch spielen wird ist ungewiss.

"Es ist besser", verriet Flick über den Zustand des Franzosen: "Die medizinische Abteilung macht auch mit ihm Pläne. Wir gehen aber kein Risiko ein."

Hernández vor Startelf-Comeback?

Lucas Hernández könnte dagegen gegen Düsseldorf wieder von Beginn an auf dem Feld stehen. Der Franzose würde von eienr Auszeit Jérôme Boatengs profitieren - auch wenn der Ex-Nationalspieler seine muskulären Probleme überwunden hat und am Donnerstag beim Mannschaftstraining dabei war.

Das wäre dann die Chance für Hernández, der in dieser Bundesliga-Saison nur 13 Spiele bestritten hat. Der Franzose könnte den Platz in der Innenverteidigung einnehmen.

Mit Jungstar Lars Lukas Mai gibt es allerdings ein neues Sorgenkind bei den Bayern.

Der 20-Jährige verletzte sich im Training. Mai blieb nach einem Zweikampf mit Michael Cuisance im Rasen hängen und musste minutenlang behandelt werden.

Mit dick bandagiertem Knöchel wurde er dann vom Trainingsplatz gebracht, ein Saisonaus steht im Raum.

Arp wieder bei den Amateuren

Fit ist dagegen Jan-Fiete Arp , doch der Ex-Hamburger musste dennoch den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der 20-Jährige trainierte während der Corona-Pause bei den Profis und hoffte auf einen Kaderplatz in den nächsten Partien.

Vor dem Start der 3. Liga hat Flick das Sturm-Talent allerdings wieder in die Reserve verschoben. Arp befindet sich derzeit in Hotel-Quarantäne und bereitet sich auf das Spiel der Amateure am Samstag gegen den 1. FC Ingolstadt vor.