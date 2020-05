Nach dem Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund stehen beim FC Bayern mal wieder alle Zeichen auf Meisterschaft.

Der deutsche Rekordmeister kann sich bei sieben Punkten Vorsprung auf den BVB nun nur noch selbst schlagen.

Um das zu verhindern will Trainer Hansi Flick den Fokus hochhalten. Am Samstag soll gegen Fortuna Düsseldorf ein klarer Sieg her.

Auf der PK erläutert Flick seinen Plan für die Partie gegen den Abstiegskandidaten.

+++ Die Mannschaft ist fit +++

"Man hatte schon Bedenken, wie die Spieler es verkraften werden. Wir haben eine Woche Mannschaftstraining gehabt. Wenn ich die Mannschaft aber jetzt sehe, bin ich damit zufrieden. Da muss ich aber auch meinem ganzen Team ein großes Kompliment in der Vorbereitung machen."

+++ Was ändert sich bei Geisterspielen? +++

"Manche Spieler sind schwierig zu erreichen, einige aber leichter. Es ist alles entscheidend. Die Ansprache vor dem Spiel und auf Dinge hinzuweisen. Es kommt im Spiel auch mehr vom Coaching an. Man bekommt mit, wie sich die Mannschaft gegenseitig coacht. Das gefällt mir ganz gut. Man gewöhnt sich relativ schnell an die jetzigen Vorausetzungen. Klar fehlen die Emotionen, aber damit müssen wir leben."

+++ Thiago fehlt gegen Düsseldorf +++

"Thiago steht noch nicht bereit, das wird noch etwas dauern. Mit der Aufstellung lasse ich mir Zeit bis morgen."

+++ "Wollen Spannung hochhalten" +++

"Ich mache mir darüber Gedanken, dass wir die Spannung hochhalten. Morgen ist volle Konzentration gefragt. Ich bin guter Dinge."

+++ Flicks Plan für das Spiel gegen die Fortuna +++

"Sie machen es dem Gegner sehr schwer, ein konstruktives Spiel aufzubauen. Jeder muss sich einbringen und wir wollen Spielfreude und eine gute Mentalität aufs Feld bringen. Sie spielen guten Fußball, wenn man sie lässt. Das wollen wir unterbinden."

+++ Flick zu Vergleichen mit Heynckes +++

"Es ist gut, wenn man sich selbst treu bleibt. Im Leben begegnet man vielen Menschen, die einen inspirieren. Jupp Heynckes ist eine Person, die das bei mir getan hat. Wir haben immer Kontakt gehabt, das ist schön. Wir er einem begegnet ist einfach vorbildlich. Ich möchte mich aber nicht mit ihm vergleichen, denn er ist auf einem ganz anderen Level. Er hat über Jahre hinweg sehr erfolgreich."

+++ Los geht´s +++

Hansi Flick betritt den Presseraum. Der Talk kann beginnen. "Hallo an alle", sagt Flick.