Uli Hoeneß hat vor dem Duell des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf (JETZT im LIVETICKER) die Entwicklung des Rekordmeisters gepriesen und in höchsten Tönen vom aktuellen Team geschwärmt.

"Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer relativ tollen Generation sind", sagte der frühere Präsident, der als Aufsichtsratsmitglied bei den Bayern "weiterhin gut eingebunden in die wichtigen Entscheidungen im Verein" ist, im BR-Hörfunk.

Hoeneß weiter: "Wenn ich daran denke, dass es uns gelungen ist, mit Manuel Neuer zu verlängern. Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle, Robert Lewandowski und hoffentlich David Alaba, Thiago und ich hoffe auch mit Leroy Sané, mit Coman, mit Gnabry eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt."

Anzeige

Hoeneß glaubt nicht an Havertz-Transfer

Während der 68-Jährige bei einem Transfer von ManCity-Stürmer Sané nach München optimistisch ist, glaubt Hoeneß nicht an eine Verpflichtung von Kai Havertz.

Der CHECK24 Doppelpass mit Markus Babbel und Fortuna-Vorstand Thomas Röttgermann am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

"Kai Havertz würden wir sicherlich gerne haben, aber in der jetzigen Zeit ist es so, dass man nicht ganz genau weiß, wie die wirtschaftliche Zukunft des gesamten Fußball ist. Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen, aber derzeit, Stand heute, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, obwohl ich das gerne sehen würde."

BVB "zu zimperlich"

Dass die Bayern auch künftig dem BVB einiges voraus haben wird, davon ist Hoeneß überzeugt. "Wenn man das Spiel gegen Dortmund am vergangenen Dienstag analysiert - dann hat man da den Unterschied gemerkt. Unsere Mannschaft hat gestrotzt vor Selbstvertrauen und hat, abgesehen von den ersten zehn Minuten, das Spiel kontrolliert. Beim BVB hatte man dagegen immer das Gefühl, dass sie zu zimperlich sind, obwohl sie gewinnen mussten. Das ist der große Unterschied zwischen Bayern München und vielen anderen Vereinen."

Lobende Worte fand Hoeneß auch für seinen Nachfolger Herbert Hainer und über den von ihm ausgewählten neuen Vorstand Oliver Kahn. "Was ich bisher so sehe, höre und miterlebe, ist das alles prima gelungen. Es ist kein Zufall, dass der FC Bayern nach wie vor fantastisch dasteht", sagte Hoeneß. Die Verpflichtung von Hansi Flick als Cheftrainer bis 2023 sei eine "überragende Entscheidung".

Hoeneß schwärmt: "Wir können alle glücklich sein, einen Mann zu haben, der es in so schneller Zeit geschafft hat, alle Zweifler zu überzeugen und so eine souveräne Arbeit abliefert."