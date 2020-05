Endlich durfte Lucas Hernández mal wieder von Beginn ran.

Der französische Weltmeister stand zum ersten Mal seit dem 21. Februar (3:2 gegen den SC Paderborn) in der Startelf des FC Bayern.

Hernández ersetzte im Abwehrzentrum Jérôme Boateng, der in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen seinen Platz in der Innenverteidigung behauptet hatte, nun aber eine Pause bekam.

Chance für Hernández

"Ich habe auf ihn (Boateng, Anm. d. Red.) heute verzichtet, weil er etwas angeschlagen war", erklärte Flick: "Deswegen bekommt Lucas Hernández heute die Chance, mal zu spielen. Das ist für ihn auch sehr wichtig. Und für uns als Mannschaft sehr wichtig."

Der frühere Nationalspieler hatte in der Woche muskuläre Probleme, nahm am Donnerstag aber wieder am Mannschaftstraining teil.

Cuisance ersetzt Hernández

Hernández erlebte eine unspektakuläre Halbzeit und ging nach einer guten Leistung mit seinen Kollegen bei einem 3:0-Zwischenstand in die Kabine. Auf den Platz kehrte der Rekord-Transfer der Münchner aber nicht zurück.

Flick schickte Mickael Cuisance für die zweiten 45 Minuten auf den Rasen. Ob bei Hernández eine erneute Verletzung dahintersteckt, war zunächst unklar.

So oder so: Es ist der nächste Rückschlag für den 24-Jährigen, der vor allem verletzungsbedingt in seiner ersten Bayern-Saison bislang nur auf 14 Liga-Einsätze und insgesamt 738 Minuten Einsatzzeit kommt.

Für Cuisance, der sich im Training nach SPORT1-Informationen zuletzt aufgedrängt hat, war es dagegen eine Belohnung.

Der Franzose hatte bis Samstag gerade einmal 42 Liga-Spielminuten auf dem Konto.