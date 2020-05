Mit seinen kryptischen Aussagen nach der vorentscheidenden 0:1-Pleite gegen Bayern München hat Lucien Favre für Wirbel gesorgt.

Auf die Frage, ob der BVB-Trainer nun eine Debatte darüber befürchte, dass er mit den Dortmundern einfach keine Titel gewinnen könne, sagte der Schweizer bei Sky: "Das sagt man hier seit Monaten schon. Ich lese keine Zeitung. Ich weiß, wie es geht, und werde darüber in ein paar Wochen sprechen. Ich bleibe ruhig und vertraue in mir."

Favre stellt klar: "Denke nicht an Aufgeben"

Und schon brodelte die Gerüchteküche. Gibt Favre etwa in ein paar Wochen seinen Rücktritt bekannt?

Wohl ein sprachliches Problem. Noch am Abend meldete sich Favre bei der Dortmunder Medienabteilung. Er habe sich missverständlich ausgedrückt und wolle seine Sätze klarstellen.

Der 58-Jährige reagierte am Vormittag nach der Trainingseinheit: "An Aufgeben denke ich überhaupt nicht. Gestern waren wir alle enttäuscht, meine Worte im Interview direkt nach dem Spiel scheinen aber vielfach falsch verstanden worden zu sein. Was ich nur auf entsprechende Fragen hatte antworten wollen, war: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Saison zu bilanzieren. Warum auch? Wir haben noch sechs Spiele, in denen wir unser Bestes geben müssen - und die wir am liebsten alle gewinnen wollen."

Keine Favre-Debatte beim BVB

Nach SPORT1-Informationen steht Favre auch nach der bitteren Niederlage gegen Bayern intern nicht zur Debatte. Der Rückhalt der Bosse, die keinen Aufstellungsfehler sahen - unter anderem saßen Emre Can, Axel Witsel und Jadon Sancho angeschlagen auf der Bank - ist noch da.

Mit Blick auf die Auswärtspartie am Sonntag in Paderborn (Bundesliga: SC Paderborn - Borussia Dortmund am So. ab 18 Uhr im LIVETICKER) sagt Favre: "Schon Sonntag in Paderborn müssen wir wieder eine Top-Leistung schaffen. Darauf müssen wir uns konzentrieren, auf nichts anderes."