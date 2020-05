Robert Lewandowski hat seinen Fluch gebrochen!

Der Pole hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Tor gegen Fortuna Düsseldorf erzielt. Lewandowski netzte in der 43. Minute zum 3:0, nachdem er von Joshua Kimmich und Thomas Müller in Szene gesetzt wurde.

In der 49. Minute legte Lewandowski auch noch das 4:0 nach.

Anzeige

Bisher war der 31-Jährige in sechs Duellen mit der Fortuna glücklos geblieben.

Damit hat Lewandowski gegen alle 18 aktuellen Bundesligisten getroffen. Neben dem Bayern-Stürmer haben das Marco Reus (Borussia Dortmund) und Kevin Volland (Bayer Leverkusen) geschafft.

"Robert weiß genau um die Statistik", hatte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Freitag erklärt: "Er will wie immer ein Tor schießen."

Für Lewandowski war es der 28. Saisontreffer.

Lewandowski jagt Müller-Rekord

Er führt weiterhin die Torjägerliste der Bundesliga an. Dahinter folgt Leipzig-Stürmer Timo Werner auf Platz zwei mit 24 Treffern.

Der polnische Nationalspieler jagt aber nicht nur seine fünfte Torjägerkanone. Er ist vor allem hinter dem Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller her, der vor 48 Jahren, in der Saison 1971/72, 40 Saisontreffer erzielte. Der "Bomber der Nation" sicherte sich in seiner Bundesliga-Karriere übrigens sieben Mal die Torjägerkrone.

In der Scorerliste steht Lewandowski, der nur drei Tore vorbereitet hat, aktuell mit 31 Punkten gleichauf mit Werner (sieben Assists) an der Spitze.