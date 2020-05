Weston McKennie vom Bundesligisten FC Schalke 04 hat bei der Begegnung gegen Werder Bremen ein starkes politisches Statement gesetzt.

Der US-Amerikaner trug über dem Trauerflor, mit dem alle Bundesliga-Klubs den Opfern der Coronavirus-Pandemie gedenken, ein von Hand geschriebenes Solidaritätsband für den am vergangenen Montag in Minneapolis wegen eines Polizisten zu Tode gekommenen George Floyd. "Justice for George" (Gerchtigkeit für George) forderte der Mittelfeldspieler.

Der dunkelhäutige Floyd war von einem Polizeibeamten in Minneapolis minutenlang mit dem Knie im Nacken am Boden festgehalten worden, wie Videoaufnahmen zeigen. Auch auf Floyds flehenden Hinweis, dass er keine Luft mehr bekomme, ließ der Beamte nicht ab. Wenig später starb Floyd an den Folgen.

Auch zahlreiche weitere Sportstars verurteitelten den neuerlichen Vorfall von Polizeigewalt gegen Minderheiten aufs Schärfste.

"Sein Name war George Floyd. Sagt seinen Namen, betet für seine Familie. Ich kann nicht glauben, dass es schon wieder passiert ist, sogar bei Tageslicht und bei laufendem Aufnahmegerät", schrieb beispielsweise Bayern-Star Jérôme Boateng bei Twitter.