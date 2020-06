Enormer Verlust für den BVB: Borussia Dortmund geht für das Geschäftsjahr 2019/2020 von einem Konzernjahresfehlbetrag von 45 Millionen Euro aus! Das geht aus einer Ad-hoc-Mitteilung des Klubs am Montag hervor. Das EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) beläuft sich demnach auf rund 62 Millionen Euro.

Mehr in Kürze ...