Die Bundesliga-Saison 2019/2020 steht dicht vor dem Ende.

Am Samstag findet der 33. Spieltag statt und Spannung ist garantiert. Zwar ist der FC Bayern München bereits Meister, doch die Champions-League-Plätze sind noch heiß umkämpft.

Auch um die Tickets für die Europa League streiten sich mehrere Teams, im Tabellenkeller versucht Werder Bremen, die Rettung doch noch zu schaffen.

Doch wie und wann geht es mit der Nationalmannschaft weiter? Eigentlich würden aktuell die Europameisterschaft 2020 stattfinden, die nun ein Jahr später steigt. Hilft der deutschen Nationalmannschaft diese Verschiebung?

Moderator Thomas Helmer diskutiert über alle Themen im CHECK24 Doppelpass am Sonntag (21. Juni, LIVE ab 11 Uhr im TV auf SPORT1) mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg wird seine Meinung abgeben. Helmer begrüßt im Hilton Munich Airport zudem Heiko Ostendorp (Fußballchef RedaktionsNetzwerk Deutschland), Andreas Böni (Fußballchef BLICK-Gruppe) und Jan-Christian Müller (Frankfurter Rundschau).

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1-Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1-Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Hinzu kommt der Liveblog zum CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.de . Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.

"Dopa(pp)-Fan"-Aktion geht in dritte Runde

Fußballfans können auch am Sonntag wieder als "Dopa(pp)-Fans" dabei sein: Zusammen mit der österreichischen Fußball-Plattform ligaportal.at stellt SPORT1 als Medienpartner erneut 100 Plätze auf der Doppelpass-Tribüne zur Verfügung. Für 25,- Euro können die Fans ihr Foto auf www.papp-fan.de/dopa hochladen, das dann als Dopa(pp)-Fan-Figur prominent auf der Zuschauer-Tribüne im TV-Set platziert wird. Der gesamte Betrag fließt ins Phrasenschwein und wird am Ende der laufenden Saison für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Darüber hinaus ehrt SPORT1 im Rahmen der "Dopa(pp)-Fan"-Aktion auch alle "Helden vor Ort", die in Kliniken, Arztpraxen oder Pflegediensten nicht nur in dieser schweren Zeit, sondern immer für hilfsbedürftige Menschen da sind. In jeder Sendung werden stellvertretend für alle "Helden vor Ort" jeweils fünf Menschen aus dem Gesundheitswesen mit ihrer eigenen Papp-Figur im CHECK24 Doppelpass präsent sein.

Neue Kooperation zwischen Ligaportal und SPORT1

Die "Dopa(pp)-Fan"-Aktion wurde im Rahmen der neu geschlossenen Kooperation zwischen der österreichischen Ligaportal GmbH und der Sport1 GmbH gestartet.