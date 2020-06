Rekord-Fütterung im CHECK24 Doppelpass - aber das Phrasenschwein ist noch lange nicht satt!

Nach dem großen Erfolg bei der Sendung am Pfingstsonntag mit einer Rekord-Einzelspende von 2500 Euro geht die Dopa(pp)-Aktion von SPORT1 in Kooperation mit ligaportal.at in die Verlängerung.

SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk fütterte das Phrasenschwein mit 2500 Euro für den guten Zweck © SPORT1

Sichern Sie sich jetzt einen Platz für Ihre Dopa(pp)-Figur auf der Tribüne im Hilton Munich Airport und unterstützen Sie damit den guten Zweck!

Anzeige

25 Euro kostet normalerweise ein Sitzplatz als Zuschauer im CHECK24 Doppelpass, für 25 Euro können Sie sich jetzt unter papp-fan.de/dopa Ihr Papp-Konterfei erstellen lassen. Der gesamte Betrag fließt dank der Produktions-Unterstützung von ligaportal.at ins Phrasenschwein - und von dort am Ende der Saison einem wohltätigen Zweck zu.

100 Doppelpass-Plätze im Eiltempo vergriffen

Im Eiltempo waren die 100 Plätze auf der Doppelpass-Tribüne am vergangenen Sonntag vergriffen, jetzt können Sie sich wieder einen der begehrten Plätze für die kommenden Sendungen sichern.

Auch Trainerlegende Udo Lattek nahm als Dopa(pp)-Figur Platz auf der Doppelpass-Tribüne © SPORT1

Dort werden die Pappfiguren sonntags ab 11 Uhr Moderator Thomas Helmer mit seiner Expertenrunde Gesellschaft leisten und dabei live im TV und im Stream bei SPORT1 zu sehen sein.

In Zusammenarbeit mit ligaportal.at unterstützt SPORT1 unter papp-fan.de zudem die Aktion #hilfdeinemverein, bei der sich jeder Anhänger in die Herzen der Vereinsverantwortlichen spielen kann.

Also: Lieblingstrikot anziehen, Foto machen und mit dabei sein!