Jamal Musiala hat am Samstag für den FC Bayern sein Bundesligadebüt gefeiert - und dabei Geschichte geschrieben.

Mit 17 Jahren und 115 Tagen ist Musiala nun der jüngste Bundesligaspieler der Bayern. Der offensive Mittelfeldspieler löste damit Pierre-Emil Höjbjerg ab.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg in der 88. Minute für Thomas Müller eingewechselt. In seinen wenigen Einsatzminuten kam Musiala immerhin auf sieben Ballaktionen, zudem konnte er seine beiden Zweikämpfe für sich entscheiden.

Musiala schnürt Doppelpack in der 3. Liga

Der gebürtige Stuttgarter sorgte zuletzt mit einem Doppelpack beim 2:0-Sieg von Bayerns Drittligamannschaft gegen den FSV Zwickau für Aufsehen. In der Hinrunde spielte der englische U17-Nationalspieler noch in der B-Jugend der Bayern, zu Jahresbeginn wurde er in die A-Jugend hochgezogen.

Neben Musiala verhalf Bayern-Trainer Hansi Flick gegen die Breisgauer auch Chris Richards zum Bundesligadebüt.