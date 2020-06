Trotz der herausragenden Serie unter Trainer Hansi Flick möchte der FC Bayern seine Mannschaft optimieren. Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, den Kader vergrößern zu wollen.

"Wir haben eine Supermannschaft", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeister dem Handelsblatt: "Wir möchten aber unseren Kader etwas breiter aufstellen. Es wird in der nächsten Saison viele englische Wochen mit vielen Spielen geben, da müssen wir mehr einsatzbereite Spieler im Kader haben."

Der 64-Jährige rechnet aufgrund der Coronakrise nicht nur mit Veränderungen im künftigen Spielplan, sondern auch mit einem Umdenken auf dem Transfermarkt.

"Der Transfermarkt wird sich verändern. Es ist nicht viel Liquidität vorhanden, es fehlt also an Nachfrage. Nicht aber am Angebot an wechselwilligen Spielern. Das wird die Preise neu justieren", sagte Rummenigge, der nicht von 100-Millionen-Euro-Transfers ausgeht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison in Deutschland oder auch sogar Europa so viel Geld für einen Spieler gezahlt wird."

"Auch die Gehälter werden kaum zu steigern sein, das gilt selbst für Topspieler. Viele europäische Klubs haben angekündigt, ihre Payroll herunterzufahren. Auch wir werden vorsichtiger damit umgehen."