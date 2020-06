Die Vertragsverlängerung als nachträgliches Geburtstagsgeschenk: Der SC Freiburg setzt weiter auf die Dienste von Cheftrainer Christian Streich.

Das gaben die Breisgauer ohne detaillierte Angaben der Vertragslaufzeit einen Tag nach Streichs 55. Geburtstag bekannt.

"Wir mussten nicht lange verhandeln. Wir arbeiten hier in einer besonderen Konstellation zusammen. Damit sage ich nicht, es ist besser als anderswo - aber es ist etwas Besonderes. Ich freue mich, mit den Jungs unsere Vorstellung von Fußball jeden Tag auf dem Platz weiter entwickeln zu können", sagte Streich.

Streich feiert Jubiläum am Samstag

Seit Dezember 2011 ist Streich als Cheftrainer beim Sport-Club tätig. Am Samstag bei der Partie beim VfL Wolfsburg (Bundesliga: VfL Wolfsburg - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wird er zum 250. Mal in der Bundesliga auf der Bank sitzen.

"Ich bin gerne Trainer hier. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Trainer sein kann", ergänzte Streich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Fußballlehrer ist aktuell der dienstälteste Coach im Oberhaus, im Herbst geht er in seine neunte komplette Saison mit den Badenern. 2015 stieg Streich mit dem SC in die 2. Bundesliga ab, seit dem direkten Wiederaufstieg hat er die Südbadener aber in der Liga etabliert. Aktuell liegt sein Team auf Rang acht.

Freiburg-Vorstand Saier lobt Streichs Arbeit

"Es freut uns total, dass wir den gemeinsamen Weg mit Christian Streich als Cheftrainer fortsetzen werden. Christian lebt diesen Verein und trägt die Philosophie des SC im Herzen", sagte SC-Vorstand Jochen Saier.

Das Trainerteam mit Streichs Assistenten Patrick Baier, Lars Voßler, Florian Bruns, Andreas Kronenberg und Daniel Wolf bleibt damit zusammen. "Christian und sein Team arbeiten mit großer Qualität, Hingabe und Leidenschaft mit der Mannschaft und für unseren Verein", ergänzte Saier.

"Ich könnte auf keinen verzichten", erklärte Streich. Ein hohes Maß an Kontinuität sei ihm extrem wichtig. "Ich bin sehr glücklich, wie wir aufgestellt sind."