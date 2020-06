Union Berlin wird nach der Sicherung des Klassenerhalts in der Bundesliga mit einer Geldstrafe belegt.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sanktionierte den Verein und zwei seiner Spieler wegen Verstößen gegen das Hygienekonzept.

Die "Eisernen" hatten ihren Verbleib im Fußball-Oberhaus nach dem Sieg gegen den SC Paderborn am Dienstag offenbar etwas zu enthusiastisch gefeiert und dabei die "allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzstandards", die von der DFL im Zuge der Coronakrise festgelegt wurden, missachtet.

Anzeige

"Erkennbar ist dies auf Videoaufnahmen, die unter anderem in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden", heißt es in einem Schreiben der DFL. Bei den einzeln bestraften Spielern handelt es sich um Christopher Trimmel und Sheraldo Becker, die jeweils mit Geldstrafen belegt wurden. Beide hatten Arm in Arm mit einigen Fans gefeiert, wie die Videosequenzen zeigten.

Wie hoch die Geldstrafe ausfällt, ist nicht bekannt. Auch die Strafe für den Verein, ausgesprochen wegen eines "Organisationsverschuldens", liegt in unbekannter Höhe.