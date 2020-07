Seit einigen Tagen herrscht in den unsicheren Zeiten der Coronakrise ein wenig Gewissheit: Die neue Saison der Bundesliga wird am 18. September beginnen.

Nach dem nationalen Saisonende läuft die Personalplanung der Bundesligaklubs daher auf Hochtouren. Trotz knappen Kassen haben einige Vereine auch schon ordentlich Geld in die Hand genommen, um sich für eine Saison mit erhöhtem Termindruck zu wappnen.

Den bisherigen Königstransfer hat mit Leroy Sané sicherlich der FC Bayern gelandet. Borussia Dortmund investiert in Jude Bellingham. Mit Timo Werner verlässt allerdings auch ein Starspieler die Bundesliga.

SPORT1 zeigt die fixen Sommer-Transfers in der Bundesliga.

FC Bayern München

Zugänge: Leroy Sané (Manchester City/ 45 Millionen Euro), Alexander Nübel (FC Schalke 04/ ablösefrei), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain/ ablösefrei), Adrian Fein (war an den Hamburger SV verliehen)

Abgänge: -

Borussia Dortmund

Zugänge: Emre Can (Juventus Turin/ 25 Mio.), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/ ablösefrei), Jude Bellingham (Birmingham City/ 23 Millionen Euro), Dzenis Burnic (war an Dynamo Dresden verliehen), Felix Passlack (war an Fortuna Sittard verliehen), Marius Wolf (war an Hertha BSC verliehen), Sergio Gomez (war an SD Huesca verliehen)

Abgänge: Ömer Toprak (Werder Bremen/ 3,5 Mio.), Mario Götze (vereinslos), André Schürrle (Karriereende), Eric Oelschlägel (vereinslos), Achraf Hakimi (Inter Mailand, war von Real Madrid ausgeliehen)

RB Leipzig

Zugänge: Hee-chan Hwang (RB Salzburg/ 15 Mio.), Josep Martínez (UD Las Palmas/ 2,5 Mio.), Benjamin Henrichs (von AS Monaco ausgeliehen)

Abgänge: Timo Werner (FC Chelsea/ 53 Mio.), Mads Bidstrup (FC Brentford/ unbekannt), Frederik Jäkel (an KV Oostende verliehen), Ethan Ampadu (war vom FC Chelsea ausgeliehen), Angelino (war von Manchester City ausgeliehen), Patrik Schick (war von AS Rom ausgeliehen)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Joe Scally (New York FC/ 1,8 Mio. - kommt im Winter), Julio Villalba (war an SCR Altach verliehen), Andreas Poulsen (war an Austria Wien verliehen), Michael Lang (war an Werder Bremen verliehen), Jordan Beyer (war an den Hamburger SV verliehen)

Abgänge: Tobias Strobl (FC Augsburg/ ablösefrei), Fabian Johnson (vereinslos), Raffael (vereinslos)

Bayer Leverkusen

Zugänge: Lennart Grill (1. FC Kaiserslautern/ 2 Mio.), Tin Jedvaj (war an FC Augsburg verliehen), Panagiotis Retsos (war an Sheffield United verliehen), Joel Pohjanpalo (war an Hamburger SV verliehen)

Abgänge: -

TSG Hoffenheim

Zugänge: Bruno Nazario (war an Botafogo verliehen), Gregor Kobel (war an VfB Stuttgart verliehen), Kevin Vogt (war an Werder Bremen verliehen), Felipe Pires (war an HNK Rijeka verliehen), Kasim Adams (war an Fortuna Düsseldorf verliehen), Joshua Brenet (war an Vitesse Arnheim verliehen)

Abgänge: Leonardo Bittencourt (Werder Bremen/ 7 Mio.), Sebastian Rudy (war von FC Schalke ausgeliehen)

VfL Wolfsburg

Zugänge: John Yeboah (war an VVV Venlo verliehen), Jeffrey Bruma (war an 1.FSV Mainz 05 verliehen), Yunus Malli (war an Union Berlin verliehen)

Abgänge: Felix Uduokhai (FC Augsburg/ 7 Mio.), Phillip Menzel (Austria Klagenfurt/ unbekannt), Robin Knoche (vereinslos), Ismail Azzaoui (vereinslos)

SC Freiburg

Zugänge: Mohamed Dräger (war an SC Paderborn verliehen), Christoph Daferner (war an Erzgebirge Aue verliehen), Chima Okoroji (war an Jahn Regensburg verliehen), Marco Terrazzino (war an Dynamo Dresden verliehen), Keven Schlotterbeck (war an Union Berlin verliehen), Woo-yeong Jeong (war an FC Bayern verliehen)

Abgänge: Pascal Stenzel (VfB Stuttgart/ 1,3 Mio.), Yoric Ravet (Grenoble Foot/ unbekannt), Jérôme Gondorf (Karlsruher SC/ unbekannt)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Ragnar Ache (Sparta Rotterdam/ 2 Mio.), Aymen Barkok (war an Fortuna Düsseldorf verliehen), Dejan Joveljic (war an RSC Anderlecht verliehen), Tuta (war an KV Kortrijk verliehen), Jetro Willems (war an Newcastle United verliehen)

Abgänge: Gelson Fernandes (Karriereende), Marco Russ (Karriereende), Sahverdi Cetin (vereinslos), Jonathan de Guzmán (vereinslos), Patrick Finger (vereinslos)

Hertha BSC

Zugänge: Nils Körber (war an VfL Osnabrück verliehen), Daishawn Redan (war an FC Groningen verliehen), Lucas Tousart (war an Olympique Lyon verliehen), Maurice Covic (war an Ascoli verliehen)

Abgänge: Per Skjelbred (Rosenborg BK/ ablösefrei), Salomon Kalou (Botafogo/ ablösefrei), Thomas Kraft (Karriereende), Alexander Esswein (vereinslos), Vedad Ibisevic (vereinslos), Marko Grujic (war von FC Liverpool ausgeliehen), Marius Wolf (war von Borussia Dortmund ausgeliehen)

Union Berlin

Zugänge: Marius Bülter (1. FC Magdeburg/ 1,5 Mio.), Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf/ ablösefrei), Sebastian Griesbeck (1. FC Heidenheim/ ablösefrei), Berkan Taz (war an Energie Cottbus verliehen), Lennart Moser (war an Cercle Brügge verliehen), Nicolai Rapp (war an Darmstadt 98 verliehen), Lars Dietz (war an Viktoria Köln verliehen)

Abgänge: Rafal Gikiewicz (FC Augsburg/ ablösefrei), Sebastian Polter (vereinslos), Ken Reichel (vereinslos), Manuel Schmiedebach (vereinslos), Maurice Opfermann (vereinslos), Michael Parensen (Karrierende), Keven Schlotterbeck (war von SC Freiburg ausgeliehen), Yunus Malli (war von VfL Wolfsburg ausgeliehen)

FC Schalke 04

Zugänge: Ralf Fährmann (war an Brann Bergen verliehen), Cedric Teuchert (war an Hannover 96 verliehen), Hamza Mendyl (war an Dijon FCO verliehen), Jonas Carls (war an Viktoria Köln verliehen), Pablo Insua (war an SD Huesca verliehen), Mark Uth (war an den 1.FC Köln verliehen), Sebastian Rudy (war an die TSG Hoffenheim verliehen), Steven Skzybski (war an Fortuna Düsseldorf verliehen)

Abgänge: Alexander Nübel (FC Bayern/ ablösefrei), Daniel Caligiuri (FC Augsburg/ ablösefrei), Jonjoe Kenny (war vom FC Everton ausgeliehen), Juan Miranda (war vom FC Barcelona ausgeliehen),Jean-Clair Todibo (war vom FC Barcelona ausgeliehen), Michael Gregoritsch (war vom FC Augsburg ausgeliehen)

1. FSV Mainz 05

Zugänge: Dimitri Lavalée (Standart Lüttich/ ablösefrei), Issah Abass (war an FC Utrecht verliehen), Ahmet Gürleyen (war an FC Liefering verliehen), Aaron Seydel (war an Jahn Regensburg verliehen), Gerrit Holtmann (war an SC Paderborn verliehen)

Abgänge: Ronael Pierre-Gabriel (an Stade Brest ausgeliehen), Taiwo Awoniyi (war von FC Liverpool ausgeliehen), Jeffrey Bruma (war von VfL Wolfsburg ausgeliehen)

1. FC Köln

Zugänge: Tomas Ostrak (war an TSV Hartberg verliehen), Jannes Horn (war an Hannover 96 verliehen), Salih Özcan (war an Holstein Kiel verliehen), Vincent Koziello (war an Paris FC verliehen), Joao Queiros (war an Wilklem II verliehen), Yann Aurel Bisseck (war an Roda Kerkrade verliehen), Lasse Sobiech (war an Royal Mouscron verliehen), Frederik Sörensen (war an Young Boys Bern verliehen), Louis Schaub (war an Hamburger SV verliehen)

Abgänge: Jan-Christoph Bartels (Waldhof Mannheim/ ablösefrei), Niklas Hauptmann (an Holstein Kiel verliehen), Birger Verstraete (Royal Antwerpen/ Leihe), Thomas Kessler (Karriereende), Brady Scott (vereinslos), Mark Uth (war vom FC Schalke ausgeliehen), Toni Leistner (war von Queens Park Rangers ausgeliehen)

FC Augsburg

Zugänge: Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg/ 7 Mio.), Daniel Caligiuri (FC Schalke 04/ ablösefrei), Rafal Gikiewicz (Union Berlin/ ablösefrei), Tobias Strobl (Borussia Mönchengladbach/ ablösefrei), Kevin Danso (war an FC Southampton verliehen), Mads Pedersen (war an FC Zürich verliehen), Michael Gregoritsch (war an FC Schalke verliehen)

Abgänge: Stephan Lichtsteiner (vereinslos), Tin Jedvaj (war von Bayer Leverkusen ausgeliehen)

Werder Bremen

Zugänge: Leonardo Bittencourt (TSG Hoffenheim/ 7 Mio.), Ömer Toprak (Borussia Dortmund/ 3,5 Mio.), Felix Agu (VfL Osnabrück/ ablösefrei), Oscar Schönfelder (FSV Mainz 05/ ablösefrei), Johan Mina (CS Emelec/ ablösefrei), Romano Schmid (war an Wolfsberger AC verliehen), Jonah Osabutey (war an Royal Mouscron verliehen), Ole Käuper (war an Carl Zeiss Jena verliehen), Felix Beijmo (war an SpVgg Greuther Fürth verliehen), Jan-Niklas Beste (war an FC Emmen verliehen), Martin Harnik (war an Hamburger SV verliehen)

Abgänge: Claudio Pizzaro (Karriereende), Nuri Sahin (vereinslos), Kevin Vogt (war von TSG Hoffenheim ausgeliehen), Michael Lang (war von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen)

Arminia Bielefeld

Zugänge: Nathan de Medina (Royal Mouscron/ ablösefrei), Jacob Barrett Laursen (Odense BK/ ablösefrei), Christian Gebauer (SCR Altach/ ablösefrei), Noel Niemann (1860 München/ ablösefrei), Prince Osei Owusu (war an 1860 München verliehen), Can Hayri Özkan (war an Alemannia Aachen verliehen), Nikolai Rehnen (war an Alemannia Aachen verliehen)

Abgänge: Jonathan Clauss (RC Lens/ ablösefrei), Keanu Staude (vereinslos), Álex Pérez (vereinslos), Nils Quaschner (vereinslos), Philipp Klewin (vereinslos), Patrick Weihrauch (vereinslos), Agoston Kiss (war von Szombathelyi Haladas)

VfB Stuttgart

Zugänge: Wataru Endo (St. Truiden/ 1,7 Mio.), Pascal Stenzel (SC Freiburg/ 1,3 Mio.), Konstantinos Mavropanos (von FC Arsenal ausgeliehen), Nikolas Nartey (war an Hansa Rostock verliehen), Pablo Maffeo (war an FC Girona verliehen), Erik Thommy (war an Fortuna Düsseldorf verliehen), Ailton (war an Qarabag Agdam verliehen)

Abgänge: Anastasios Donis (Stade Reims/ 4 Mio.), Chadrac Akolo (Amiens SC/ 3,5 Mio.), Mario Gómez (Karriereende), Nathaniel Phillips (war von FC Liverpool ausgeliehen), Gregor Kobel (war von TSG Hoffenheim ausgeliehen)